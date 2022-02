"The Voice Senior": Kto zastąpi Witolda Paszta w fotelu jurora? Rafał Brzozowski odpowiada

Rafał Brzozowski zabrał głos po śmierć jurora "The Voice Senior", Witolda Paszta. Prowadzący muzyczny show został zapytany o to, kto zastąpi zmarłego wokalistę zespołu Vox.

Nieobecność Witolda Paszta w finale programu "The Voice Senior" wywołała niepokój wśród widzów, ale chyba nikt nie spodziewał się, że wkrótce pojawią się aż tak tragiczne wieści. Juror muzycznego show odszedł w ostatnią sobotę, w wieku 68 lat. Informacje o jego śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdziły córki artysty. Po ogłoszeniu dramatycznej wiadomości największe gwiazdy show-biznesu zaczęły przekazywać kondolencje, wspominając założyciela i wokalistę zespołu VOX. Niedawno głos zajął Rafał Brzozowski, który został zapytany m.in. o to, kto zastąpi zmarłego jurora popularnej produkcji TVP.

"The Voice Senior": Rafał Brzozowski dowiedział się o śmierci Witolda Paszta tuż przed koncertem

Prowadzący "The Voice Senior" Rafał Brzozowski od lat przyjaźnił się z Witoldem Pasztem. Wiadomość o śmierci wokalisty i założyciela zespołu VOX dotarła do niego chwilę przed sobotnim koncertem TVP "Tu bije serce Europy". Muzyk przyznał, że długo zmagał się z ciężarem tej dramatycznej informacji. Jednak myśl o tym, jakim człowiekiem był Witold Paszt, pomogła mu dobrnąć do końca swojego występu, chociaż nie mógł uniknąć wzruszenia.

Piętka Mieszko, AKPA

Dla mnie był to strasznie ciężki moment. Nie wiem, czy to było widać, ale ja czułem, że może dobrnę do końca. Musiałem znaleźć w sobie siłę, żeby się nie rozklejać, bo myślę, że Witek by tego chciał. On po prostu kochał muzykę, kochał artystów. On by się bardzo cieszył, że są kolejni artyści, którzy pojadą na taki wielki konkurs. Na pewno by trzymał bardzo mocno kciuki. On by chciał, żeby ten konkurs się bardzo pięknie odbył. I to jest wszystko też dla niego - przyznał na łamach serwisu Pomponik.pl.

W trakcie rozmowy z mediami Rafał Brzozowski został zapytany o to, kto mógłby zastąpić Witolda Paszta w "The Voice Senior". Prowadzący jednak nie podzielił się żadną kandydaturą na jurora muzycznego show. Zaznaczył, że jest zbyt wcześnie, by o tym mówić. Muzyk dodał, że obecnie wszyscy powinni się skupić na tym, jak wyjątkowym człowiekiem i artystą był zmarły wokalista zespołu VOX.

East News

To jest ten czas, żebyśmy się cieszyli, że on z nami był. Dla mnie to przykra sytuacja. Mówienie o tym, kto ma go zastąpić, myślę, że to jest za wcześnie. Uszanujmy rodzinę, przyjaciół i fanów, którzy są zdruzgotani, że Witka nie ma z nami - zaznaczył Rafał Brzozowski.

Doniesienia o tym, że Witold Paszt nie żyje, potwierdziła jego córka, która opowiedziała o chorobie, z którą w ostatnim czasie zmagał się ceniony muzyk. Założyciel i wokalista zespołu VOX, a później juror show "The Voice Senior" cieszył się dużym szacunkiem wśród polskich artystów. Niedawno Beata Kozidrak pożegnała Witolda Paszta, przyznając, że wiadomość o jego śmierci to dla niej ogromny cios. Oprócz niej także Andrzej Piaseczny złożył kondolencje po odejściu piosenkarza.

Warto przypomnieć, że Witold Paszt zmarł zaledwie dzień po czwartej rocznicy śmierci ukochanej żony. Historia miłosna z Martą Paszt trwała przez 50 lat. Muzyk wielokrotnie podkreślał, że tworzyli niezwykle zgodne i udane małżeństwo. Artysta bardzo przeżył jej odejście. W tym trudnym czasie Witold Paszt został uratowany przez rodzinę, która wspierała go na każdym kroku.