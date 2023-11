Michał Szpak znów zachwycił swoją stylizacją i przyćmił pozostałe gwiazdy w "The Voice of Poland"? W sobotę, 9 listopada Telewizyjna Dwójka wyemitowała pierwszy odcinek na żywo muzycznego talent show. Do tego etapu dotarło 16 finalistów- niestety, wczoraj z programu odpadły aż cztery osoby. Pierwszy odcinek na żywo, po kilku latach przerwy znów poprowadziła Marcelina Zawadzka. Piękna gwiazda TVP zachwyciła swoim wyglądem w seksownej mini! Ale czy to Marcelina zaprezentowała najfajniejszy look? Spójrzcie tylko na stylizacje jurorów "The Voice of Poland"!

Reklama

Zobaczcie, jak w pierwszym odcinku na żywo prezentowali się jurorzy "The Voice of Poland"!

Reklama

Zobacz także: Czy Violet Oliferuk żałuje, że wybrała drużynę Michała Szpaka? Zobacz, co nam zdradziła!