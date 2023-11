Pierwszy odcinek na żywo dziesiątej, jubileuszowej edycji "The Voice of Poland" już za nami! Po eliminacjach w ciemno, bitwach i nokautach przyszła pora na to, żeby widzowie zdecydowali, kto powinien przejść do następnego etapu muzycznego show. Do odcinków na żywo zakwalifikowało się 16 finalistów- w każdej drużynie wystąpiło 4 uczestników. W drużynie Margaret znaleźli się: Stanisław Ślęzak, Sonia Michalczuk, Sonia Hornatkiewicz i Tadeusz Seibert. W ekipie Michała Szpaka wystąpili: Magdalena Ollar, Piotr Szewczyk, Daria Reczek oraz Jakub Dąbrowski. W drużynie Kamila Bednarka znaleźli się Julia Olędzka, Damian Kulej, Ada Nasiadka i Kasjan Cieśla. Z kolei w drużynie Tomsona i Barona o przejście do kolejnego etapu walczyli: Patryk Żywczyk, Adrian Burek, Bartosz Deryło i Alicja Szemplińska. Niestety, dziś z każdej z drużyn odpadła jedna osoba. Kto pożegnał się z programem?

Reklama

Kto odpadł z "The Voice of Poland"?

Jako pierwsi wystąpili uczestnicy z drużyny Tomsona i Barona. Decyzją widzów do dalszego etapu programu przechodzą Alicja Szemplińska i Bartosz Deryło. Jurorzy z kolei musieli zdecydować, kto z pozostałej dwójki uczestników nie pojawi się w kolejnych odcinkach show. Tomson i Baron zdecydowali, że z programu odpada Adrian Burek. Jako drudzy wystąpili wokaliści z ekipy Kamila Bednarka. Najwięcej głosów widzów otrzymali Julia Olędzka i Damian Kulej. Kamil Bednarek zdecydował, że dołączy do nich Kasjan Cieśla- niestety tym samym z programem żegna się Ada Niasiadka. Trzecia drużyna, która wystąpiła na scenie "The Voice of Poland" to drużyna Michała Szpaka. Głosami widzów do następnego etapu przechodzą Jakub Dąbrowski oraz Daria Reczek. Michał Szpak do dalszego etapu wybrał Piotra Szewczyka- tym samym z show odpadła Magdalena Ollar. Ostatni wystąpili uczestnicy z drużyny Margaret! Najwięcej głosów widzów otrzymali Stanisław Ślęzak i Tadeusz Seibert! Margaret zdecydowała, że w kolejnym odcinku show wystąpi Sonia Michalczuk, a Sonia Hornatkiewicz żegna się z programem.

Zgadzacie się takim werdyktem? Oglądaliście "The Voice of Poland"?

Zobacz także: Ogromny sukces Tadzika z drużyny Margaret w "The Voice of Poland"! Usłyszały go miliony widzów na całym świecie

Z drużyny Tomsona i Barona odpadł Adrian Burek.

fot. Jan Bogacz / Waldemar Kompała / TVP

Z drużyny Kamila Bednarka odpadła Ada.

fot. Jan Bogacz / Waldemar Kompała / TVP

Z drużyny Michała Szpaka odpadła Magdalena Ollar.

fot. Jan Bogacz / Waldemar Kompała / TVP