Jesienią na antenie TVP2 po raz kolejny zobaczymy uwielbiany przez Polaków program "The Voice of Poland". Tym razem na widzów czeka sporo niespodzianek. Pierwszą z nich będzie skład sędziowski. Producenci "The Voice of Poland" postanowili bowiem wymienić niemal całe jury! Jedynie Michał Szpak zachował swój fotel trenera. Tym razem nie zobaczymy jednak Andrzeja Piasecznego, Tomsona i Barona oraz Marysi Sadowskiej. Ich miejsca zajmą całkiem nowe, nie mniej ciekawe osobistości ze świata muzyki. Jak jurorzy 9. edycji "The Voice of Poland" poradzili sobie podczas nagrań do czołówki show? Zobaczcie naszą galerię i przekonajcie się sami!

