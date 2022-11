Od śmierci księżnej Diany minęło już 23 lata, w tym roku Harry i William odsłonili pomnik Lady Di, a tymczasem na jaw wychodzą kolejne szokujące informacje dotyczące jej małżeństwa, życia w rodzinie królewskiej i ostatnich chwil jej życia . Ogromne emocje wzbudził też serial „The Crown”. W czwartej części produkcji Netflixa widzowie zobaczyli pierwsze lata małżeństwa księcia Karola (72) z księżną Dianą , małżeństwa nieszczęśliwego z powodu uczucia młodego następcy tronu do przyjaciółki (a obecnie żony) Camilli Parker-Bowles (73). Serialowa Diana jest zagubiona, cierpi na bulimię, zabiega o miłość męża i akceptację jego rodziny. Serialowy Karol to zimny i wyrachowany drań, nie ukrywa przed żoną, że kocha inną, i robi wszystko, żeby doprowadzić do separacji. Czy tak było naprawdę? Fani serialu "The Crown” nie mają wątpliwości, jak wyglądało życie Diany w rodzinie królewskiej! Brytyjscy fani „The Crown” są przekonani o tym, że Diana nie miała spokojnego życia jako księżna. Ostra krytyka i ich wściekłość zaskoczyła rodzinę królewską, Karol i Camilla musieli nawet wyłączyć komentarze na Twitterze. A minister kultury Wielkiej Brytanii Oliver Dowden wystosował do Netflixa prośbę, by na początku serialu dodano informację, że to historia fikcyjna. Obawiam się, że pokolenie widzów, którzy nie przeżyli tych wydarzeń, może pomylić fikcję z faktami - przekonywał. Netflix odmówił. Mamy pełne zaufanie, że nasi widzowie rozumieją, że jest to dzieło fikcyjne, które w dużej mierze opiera się na wydarzeniach historycznych - napisano w oświadczeniu. Ale mleko się rozlało. Choć Karol i Camilla po śmierci Diany przez lata ciężko pracowali na sympatię poddanych, ich wizerunek znowu legł w gruzach. Bo...