Twórcy "The Crown" nakręcili sceny śmierci księżnej Diany. Szykują się kolejne kontrowersje [ZDJĘCIA]

Już wiadomo, kto zagra księżną Dianę w czwartym sezonie bardzo popularnego serialu na Netfliksie - „The Crown”! A będzie to... nieznana szerszemu gronu Emma Corrin! To 23-letnia, debiutująca aktorka, która na swoim koncie ma głównie epizody i role drugoplanowe. Serial Netfliksa może być dla niej trampoliną do międzynarodowej kariery. Dlaczego producenci wybrali nieznaną Emmę? Mówi się, że nie chcieli, aby była kojarzona z innych produkcji. Kim jest Emma Corrin, czyli księżna Diana z "The Crown"? Ma 23 lata i 173 cm wzrostu - dokładnie tyle, co księżna Diana. To nie koniec podobieństw. Fani mówią, że Emma ma podobne oczy do Lady Di, ale również czar i aparycję królowej ludzkich serc. Co mówi o swojej roli w „The Crown”? Jestem przyklejona do serialu i wieść, że stanę się częścią tak utalentowanej aktorskiej rodziny jest do mnie nie dotarła. Księżna Diana była ikoną, a jej wpływ na świat był znaczący i inspirujący. Praca na planie produkcji Petera Morgana to świetna okazja na jej bliższe poznanie i postaram się oddać jej sprawiedliwość - napisała na swoim Instagramie Księżną Dianę zobaczymy dopiero w czwartym sezonie serialu, póki co, platforma Netflix zapowiada trzecią odsłonę, jednak nie podaje konkretnego terminu premiery. Zobacz także: 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o nowym sezonie "The Crown" Czy Emma jest podobna do Diany?