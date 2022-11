Małżeństwo księżnej Diany z księciem Karolem nie należało do udanych, co więcej Lady Di nie cieszyła się zbyt dużą sympatią w rodzinie królewskiej. Jej nowatorskie na tamte standardy metody wychowania synów, napięte relacje z mężem, aż w końcu liczne zdrady sprawiły, że nie zawsze mogła liczyć na aprobatę ze strony królowej Elżbiety II , a z jeszcze większą niechęcią spotykała się ze strony królowej matki. To Elżbieta Bowes-Lyon, czyli matka obecnej monarchii, robiła wszystko, aby Diana nie mogła czuć się pewnie! Kiedy na jaw wyszedł romans Karola z Camillą Parker-Bowles rodzina obawiała się skandalu. Co zrobiła królowa matka, aby uciszyć plotki? Królowa matka pomagała wnukowi ukrywać zdradę!? Odpowiedź na to pytanie przynosi serial "The Crown", który rzuca nowe światło na sprawę romansu księcia Karola ze swoją długoletnią znajomą, Camillą. Jak donosi express.co.uk królowa matka wiedziała o romansie swojego wnuka i zdecydowała się na kontrowersyjny krok, zamiast odwieść go od zdrady wobec Diany, miała pomagać mu w ukrywaniu spotkań z kochanką. Co więcej sama udostępniła swoją posiadłość, aby mogli z dala od wścibskich spojrzeń potajemnie się umawiać. Zresztą to nie pierwsza sytuacja, kiedy matka królowej Elżbiety II działała w kontrowersyjny sposób, była znana z tego, że zrobi wszystko, aby uniknąć skandali w rodzinie królewskiej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku obecnej monarchini. Kiedy jej syn, książę Andrzej został zamieszany w aferę z pedofilią w tle, zdecydowała się odsunąć go od obowiązków królewskich . Stracił również 249 000 funtów pensji, a wszystko przez przyjaźń Jeffreyem Epsteinem, oskarżonym o pedofilię. Królowa Elżbieta II zrobi...