Teresa z 8. edycji "Sanatorium miłości" znalazła się w centrum dyskusji telewidzów po tym, jak na forum grupy, przy prowadzącej Marcie Manowskiej, podzieliła się intymnym wyznaniem, wywołując oburzenie wśród internautów. W jej obronie stanęła Bożena, dzieląc się z internautami poruszającym apelem.

Teresa w ogniu krytyki po wyznaniu w "Sanatorium miłości"

Teresa w "Sanatorium miłości" otwarcie powiedziała w obecności zarówno uczestników, jak i prowadzącej program Marty Manowskiej o swojej niechęci do dotyku i potrzebie stawiania granic.

Ja na przykład nie lubię się przytulać. Nie znoszę, jak się ktoś do mnie przytula, nie znoszę, jak mnie mężczyzna obejmuje ramieniem, nie znoszę, jak mnie łapie za rękę albo pod rękę powiedziała Teresa.

Widzowie szybko przenieśli emocje do internetu, zarzucając jej dystans wobec turnusu i brak dopasowania do formuły randkowego programu.

Niepotrzebnie zgłosiła się do tego programu, zajęła komuś miejsce niepotrzebnie.

Zabrała miejsce innej Pani! Tylko dla parcia na szkło. Nie pasuje do programu czytamy w komentarzach.

Na medialną aferę zareagowała inna uczestniczka turnusu Bożena, która wystosowała emocjonalny apel do internautów.

Bożena broni Teresy z "Sanatorium miłości"

Kiedy liczba nieprzychylnych komentarzy względem Teresy narastała, głos zabrała jej koleżanka z programu, Bożena. Zamiast dolewać oliwy do ognia, zwróciła uwagę na rzecz, o której w medialnym zamieszaniu łatwo zapomnieć. Zaznaczyła, że widzowie widzą wycinek, a nie całą historię człowieka. Opowiedziała, jaką Teresę poznała ona sama, przebywając z nią ponad miesiąc podczas nagrywania programu.

Kochani, chciałabym zostawić kilka słów wsparcia dla Teresy. Miałam okazję spędzić z nią ponad miesiąc i mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jest osobą niezwykle ciepłą, inteligentną i o nieprzeciętnie silnym charakterze. Jednocześnie to ktoś bardzo kruchy, wrażliwy, pełen empatii, miłości i radości zaczęła Bożena.

Bardzo mocno wybrzmiał również apel o powściągliwość. Bożena zasugerowała, że nie każdy ma obowiązek ujawniać prywatne doświadczenia czy emocje, a stawiane jasno granice zasługują na uszanowanie.

To, co człowiek przeżył w swoim życiu, a szczególnie emocje - należy do niego, nie wszystko trzeba ujawniać i nie każdy ma obowiązek dzielić się swoją historią. Warto to uszanować.

Nie zabrakło też życzeń z okazji urodzin, które akurat obchodziła Teresa.

Dziś, w dniu jej urodzin, życzę jej z całego serca dużo szczęścia, spokoju, pozytywnej energii oraz tego, by nigdy nie zatraciła swojej wrażliwości, prawdziwości i życzliwości. Bądź sobą - właśnie taka jesteś najpiękniejsza zakończyła Bożena.

Niestety fani ostro komentują też zachowanie Teresy w zwiastunie "Sanatorium miłości", zapowiadającym nadchodzący odcinek.

