Barbara Krafftówna nie żyje. Wybitna aktorka znana z roli w "Czterej pancerni i pies" miała 93 lata

Nie żyje Tadeusz Pluciński . Słynny aktor, którego z pewnością doskonale pamiętacie z takich produkcji jak: "Szczęściarz Antoni", "Poszukiwany, poszukiwana", "Brunet wieczorową porą", "Alternatywy 4", "Kariera Nikodema Dyzmy" czy "I co mi zrobisz jak mnie złapiesz" zmarł w wieku 92 lat. Smutne wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Związek Artystów Scen Polskich. Kochani, ze smutkiem zawiadamiamy, że dzisiaj w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, zmarł Tadeusz Pluciński- czytamy na Facebooku. Tadeusz Pluciński wystąpił w wielu hitowych filmach i serialach, ale sporo emocji wzbudzało również jego życie prywatne. Aktor cztery razy brał ślub i cztery razy się rozwodził. Jedną z żon aktora była Krystyna Mazurówna- tancerka, która kilka lat temu była jurorką w programie "Got to dance. Tylko taniec". Tadeusz Pluciński ostatnie lata swojego życia spędził w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Aktor zmarł 23 kwietnia, miał 92 lata. Bliskim Tadeusza Plucińskiego składamy kondolencje. O śmierci aktora poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Aktor zmarł w wieku 92 lat.