"M jak miłość" Teresa Lipowska komentuje doniesienia o swojej śmierci: "Jestem absolutnie zdrowa"

Mimo wielu wspaniałych ról, Teresa Lipowska najbardziej zapisała się w pamięci polskich widzów jako Barbara Mostowiak. Gwiazda " M jak miłość " w lipcu obchodziła swoje 83 urodziny i choć wciąż pozostaje aktywna zawodowo, a swoją energią zawstydza niejednego z nas, już myśli o starości, którą, jak się okazuje, naprawdopodobniej spędzi w domu opieki. Aktora zdecydowała się na szczere wyznanie. Niczego nie boi się tak, jak jednej rzeczy. Zobacz także: Teresa Lipowska o "M jak miłość" i Witoldzie Pyrkoszu. Zdradziła jego największy sekret! Teresa Lipowska opowiedziała o planach na starość. Szczere wyznanie aktorki wzrusza do łez Teresa Lipowska jest szczęśliwą mamą i babcią. Jak się okazuje, myśląc o przyszłości, to właśnie najbliższych stawia na pierwszym miejscu. Jak się okazuje, gwiazda, by nie obciążać ich swoją osobą, jest w stanie zamieszkać na starość w domu opieki. Teresa Lipowska w programie "Magazyn ekspresu reporterów" TVP1 w poruszających słowach opowiedziała o swoich największych marzeniach i obawach. Największym moim marzeniem w życiu jest to, żeby nie być ciężarem dla dzieci moich, dla wnuków, żeby nie być zupełnie bezradna, bezsilna. Tego się boję. I proszę Boga tylko, żebym mogła do ostatniej chwili mogła być samowystarczalna - wyznała aktorka. - Jeżeli przyjdzie taki moment, że naprawdę nie dawałabym sobie rady, to oczywiście skorzystałabym na przykład z domu opieki - dodała. Co więcej, gdyby stan zdrowia Teresy Lipowskiej nagle się pogorszył, aktorka już wie, w którym miejscu chciałaby znaleźć się na starość. Jak się okazuje to Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie artystka ma wielu przyjaciół, miałby być jej oazą. Miejsce jest...