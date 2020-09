Teresa Lipowska z "M jak miłość" ciężko zniosła izolację związaną z koronawirusem. "Byłam uwiązana"!

Epidemia koronawirusa spowodowała, że przez wiele tygodni ludzie musieli zamknąć się w swoich domach. Niektórzy bardzo ciężko przechodzili czas izolacji, a wśród nich Teresa Lipowska. Gwiazda "M jak miłość" wyznała szczerze, że z trudem znosiła zamknięcie w czterech ścianach, głównie za sprawą tego, że mieszka sama. Aktorka stosowała się do zaleceń i starała się nie wychodzić z domu, jednak izolacja sprawiła, że było jej wyjątkowo ciężko. Czym zajmowała się w tym czasie?

Teresa Lipowska z racji swojego wieku, jak większość seniorów stosowała się do obostrzeń, aby uniknąć zarażenia koronawirusem. W trakcie przymusowej izolacji aktorka starała się pozostać aktywna i dużo czytała, jednak mimo tego, że starała się organizować sobie zajęcia to zamknięcie nie wpłynęło na nią dobrze:

W pandemii przez cały czas coś robiłam. Chodziłam sobie na spacery, coś działałam w domu, czytałam dużo poezji. Przeszłam to jakoś, ciężko... Dla mnie było ciężko, bo jednak byłam uwiązana w gniazdku – wyznała w programie „Rok 2020”.

Gwiazda "M jak miłość" podkreśla, że uwielbia być osobą aktywną, spotykać się z ludźmi i realizować się zawodowo, dlatego stara się dbać o zdrowie, aby jak najdłużej móc korzystać z pełni życia:

Moim marzeniem jest to, żeby mieć na tyle zdrowia i siły, żeby nie być ciężarem dla najbliższych. I żeby móc, chociaż w minimalnym stopniu, robić to, co kocham, kontaktować się z ludźmi, mieć nowe propozycje, odcinki. Kocham żyć i będę się starała, o ile zdrowie mi pozwoli, żyć jak najintensywniej i jak najdłużej - podkreśla aktorka.