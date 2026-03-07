TVP pokazała występy kandydatów na Eurowizji 2026. W sieci burza

Zaraz po „Teleexpressie” w sobotni wieczór widzowie mogli zobaczyć koncert, na którym wystąpili wszyscy finaliści krajowych eliminacji do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji 2026. O wyjazd do Wiednia i reprezentowanie Polski na międzynarodowej scenie rywalizują Stasiek Kukulski, Piotr Pręgowski, Ola Antoniak, Karolina Szczurowska, Jeremi Sikorski, Anastazja Maciąg oraz Alicja Szemplińska. Kto przekonał do siebie widzów?

Kandydaci na Eurowizję 2026 wystąpili w Telewizji Polskiej. Burza w komentarzach

Widzowie mogli usłyszeć osiem utworów wykonanych przez kandydatów na Eurowizję 2026. Alicja Szemplińska wystąpiła z piosenką „Pray”, Anastazja Maciąg zaprezentowała „Wild Child”, Basia Giewont – „Zimną wodę”, Jeremi Sikorski – „Cienie przeszłości”, Karolina Szczurowska – „Nie bój się”, Ola Antoniak – „Don’t You Try”, Piotr Pręgowski – „Parawany tango”, a Stasiek Kukulski – „This Too Shall Pass”.

W mediach społecznościowych wybuchła gorąca dyskusja o poziomie kandydatów. Co ciekawe, po koncercie w Telewizji Polskiej, niektórzy widzowie zaczęli mieć wątpliwości co do swoich faworytów. Duże zamieszanie wywołała Anastazja Maciąg.

„Oj, a była moją faworytką”, „Średnio”, „Myślałem, że będzie lepiej”, czytamy po jej występie. Mieszane oceny zebrał także Piotr Pręgowski. Po jego występie widzowie pisali m.in.: „To kabaret”, „Powiedzcie, że to żart”, „Jaki wstyd”. Jednak część internautów stwierdziła: „Genialny występ”, „Jedyny słuszny wybór”, „Zwycięzca”.

Po tym występie miło może być przede wszystkim Karolinie Szczurowskiej, która otrzymała sporo słów wsparcia: „Jestem zakochana”, „Pięknie”, „Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobre”.

Wysokie noty od widzów zgarnął również Stanisław Kukulski: „Nie spodziewałem się tak dobrego występu”, „Piękny głos, brawo”, „Jedyny występ, który ma szanse”. Część internautów podkreśliła, że zmieniła swoich faworytów po koncercie Telewizji Polskiej. Sporo nowych fanów zdobyła Alicja Szemplińska. Niedawno Piotr Pręgowski ujawnił kulisy Eurowizji 2026.

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2026? Widzowie zdecydują

Warto przypomnieć, że widzowie zdecydują, kto poleci do Wiednia, by reprezentować Polskę na Eurowizji 2026. Fani mogli oddawać głosy za pośrednictwem aplikacji TVP VD oraz wiadomości SMS. O tym, który z kandydatów został zwycięzcą, dowiemy się już w niedzielę, 8 marca.

Ważna wiadomość zostanie przekazana w porannym wydaniu „Pytania na śniadanie” na antenie TVP2 o godzinie 10:00. Macie swoich faworytów?

