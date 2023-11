1 z 5

Artura Żmijewskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Ten znany i lubiany aktor dołączy na stałe do obsady 2. sezonu serialu „W rytmie serca” – hitowej produkcji Polsatu. Tym razem jednak zobaczymy jego mroczne oblicze i to już w pierwszym odcinku. Żmijewski wcieli się w postać dawnej miłości Olgi Krajno (Małgorzata Foremniak) i wróci po latach do Kazimierza Dolnego. Jednak spotkanie byłych kochanków będzie dalekie od romantyzmu... Co się wydarzy?

ZOBACZ: "To nie jest trójkąt!" - Kurdej-Szatan i Damięcki o ich relacji w 2. sezonie "W rytmie serca"