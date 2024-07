Jedną z najbardziej oczekiwanych propozycji TVP na tegoroczną jesień jest serial "O mnie się nie martw", w którym wystąpią m.in. Joanna Kulig, Dominika Ostałowska czy Kasia Zielińska. Stacja promuje produkcję kolorowym teledyskiem, a słynny tytułowy utwór coveruje w nim Margaret. Młoda wokalistka zaproponowała własną interpretację piosenki i trzeba przyznać, że zrobiła to z humorem, ale i szacunkiem do oryginału. Jeśli serial będzie tak barwny i zabawny jak teledysk to wróżymy spory sukces!

Reklama

Zobacz: Ogromny sukces Margaret. Jej występ zobaczą widzowie na całym świecie

Zobacz także

Reklama

Margaret na rozdaniu nagród Eska Music Awards 2014: