Wiadomość o ślubie Viki Gabor i Giovanniego Trojanka obiegła media pod koniec 2025 roku i wywołała prawdziwą burzę emocji. Viki Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, oraz Giovanni Trojanek, wnuk znanego muzyka Bogdana Trojanka, zdecydowali się na tradycyjny romski ślub. Nagranie z tej uroczystości pojawiło się w mediach społecznościowych za sprawą Bogdana Trojanka, ale szybko zniknęło po fali kontrowersji. Teraz Bogdan Trojanek znów zabrał głos i ujawnia, czego nie może zabraknąć na weselu Viki Gabor i Giovanniego.

Tak będzie wyglądać wesele Viki Gabor i Giovanniego Trojanka

Wesele Viki Gabor i Giovanniego Trojanka to przykład prawdziwej romskiej tradycji. Według relacji Bogdana Trojanka, tradycyjne romskie wesele to kilkudniowa biesiada, podczas której goście tańczą, jedzą i świętują nawet przez pięć dni. Impreza zazwyczaj rozpoczyna się w sobotę i od tej pory zabawa trwa nieprzerwanie, a stoły uginają się pod ciężarem potraw taborowych. W rozmowie z "Faktem" muzyk zaznacza, że długie biesiadowanie jest obowiązkowym elementem każdego wesela romskiego, niezależnie od zamożności rodziny.

To są indywidualne rzeczy, zależy, kogo, na co stać. Nie wszyscy Romowie są zamożni, ale na pewno na każdym weselu romskim musi być długie biesiadowanie. Stoły powinny być suto zastawione, ale każdy podchodzi do tego indywidualnie - wyznał Bogdan Trojanek dla 'Faktu'

Trojanek o weselu Viki Gabor

Podczas wesela nie może zabraknąć kluczowych elementów romskiej tradycji. Do najważniejszych z nich należy błogosławieństwo starszyzny oraz przewiązanie rąk młodej pary chustą. Niezależnie od skromności wydarzenia, czy odbywa się ono w domu, czy w dużej sali, ten obrzęd musi zostać zachowany. To gest silnie zakorzeniony w 700-letniej tradycji, której przestrzeganie dla Romów jest wyjątkowo ważne.

Wesele z romskimi potrawami, wiązanie rąk chustą młodym przez starszyznę i błogosławieństwo to podstawa, uwiecznienie naszej tradycji, a formalności związane z uroczystościami w Urzędzie Stanu Cywilnego to są dla nas tylko dodatki - mówi wprost Bogdan Trojanek w 'Fakcie'

Tradycyjne wesele romskie ma jeszcze jedną charakterystyczną cechę:

Faceci siedzą przy jednym stole, mają męskie rozmowy. Kobiety przy drugim i prowadzą swoje dyskusje. A jak muzyka zaczyna grać, to wtedy facet podchodzi do żony albo jakiejkolwiek kobiety i prosi ją do tańca. - podkreśla dziadek partnera Viki Gabor

Do tej pory Viki Gabor jednak nie zdecydowała się komentować swojego życia prywatnego w mediach.

