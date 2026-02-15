Walentynkowe święto nie obyło się bez głośnych akcentów w polskim show-biznesie. Tym razem na językach znalazła się Viki Gabor, która 14 lutego 2026 roku opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowy kadr. 18-letnia piosenkarka zaprezentowała się u boku ukochanego Giovanniego Trojanka, pozując wspólnie przed lustrem. Ta romantyczna fotografia natychmiast obiegła internet i wywołała gorącą dyskusję wśród internautów.

Romski ślub Viki Gabor i Giovanniego

Życie prywatne Viki Gabor ostatnio nieustannie wzbudza emocje - szczególnie po grudniowej wypowiedzi Bogdana Trojanka, dziadka Giovaniniego. To właśnie on, pod koniec 2025 roku, publicznie poinformował, że Viki i Giovanni wzięli romski ślub. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w mediach, a zainteresowanie wokół młodej pary nie słabnie.

Viki Gabor nie komentuje szeroko swojego życia uczuciowego

Mimo nieustannego zainteresowania ze strony mediów, sama Viki Gabor pozostaje powściągliwa w kwestiach życia prywatnego. W jednym z wywiadów przyznała jedynie, że rozpoczęła nowy etap w życiu, jednak priorytetem wciąż pozostaje dla niej muzyka. To nie powstrzymało jednak lawiny plotek - każde publiczne pojawienie się z Giovannim Trojankiem wywołuje nową falę komentarzy.

Viki Gabor i walentynkowe zdjęcie z Giovannim

Walentynkowe ujęcie opublikowane przez Viki Gabor i Giovanniego Trojanka stało się jednym z najchętniej komentowanych kadrów ostatnich dni. Oboje prezentują się razem przed lustrem, a wszyscy patrzą tylko na jedno - jak zakochani promieniują szczęściem i radością!

Rzadkie, ale wymowne publikacje w mediach społecznościowych, jak ta walentynkowa, dostarczają fanom kolejnych powodów do emocjonujących reakcji. Teraz po publikacji walentynkowego zdjęcia Viki Gabor i Giovanniego, fani również nie szczędzą swoich emocji w Internecie. W sieci pojawiają się ciepłe słowa i życzenia szczęścia dla młodej pary. Teraz wszyscy z niecierpliwością wyczekują na informacje o ich hucznym weselu!

Fot. Instagram Viki Gabor

Zobacz także: