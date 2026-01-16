Viki Gabor to obecnie jedna z popularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Swoją karierę zaczęła od udziału w "The Voice Kids", a następnie zwyciężyła podczas Eurowizji Junior. Ostatnio 18-latka króluje jednak na świeczniku nie z uwagi na nowe zawodowe osiągnięcia, a za sprawą informacji o jej romskim ślubie. Choć ona sama raczej milczy w tym temacie, dziadek jej wybranka jest o wiele bardziej wylewny i chętnie zdradza kolejne szczegóły. Teraz do fanów artystki dotarła kolejna nieoczekiwana wiadomość.

Viki Gabor jest spokrewniona z uczestnikiem show TVN

W niedawnym odcinku podcastu opublikowanego na kanale „Glamour”, Viki Gabor wyznała zaskakującą prawdę dotyczącą swojego życia rodzinnego. Prowadzącym rozmowy był Piotr Koprowski, uczestnik 13. edycji programu „Top Model”, który, jak się okazało, jest kuzynem młodej artystki!

W trakcie rozmowy oboje potwierdzili, że są spokrewnieni. Informacja ta wywołała poruszenie, ponieważ mimo wspólnego pochodzenia z Krakowa, Gabor i Koprowski nigdy wcześniej się nie znali.

My się naprawdę znamy stosunkowo krótko, ale bardzo intensywnie. Mamy w połowie tę samą rodzinę, dosłownie wyznał Piotr Koprowski.

Okazało się, że Viki Gabor znała wcześniej część rodziny Piotra – jego dziadka, brata dziadka i innych krewnych – ale samego Koprowskiego nigdy wcześniej nie spotkała. Dopiero po jego występie w programie ich drogi się przecięły. Co więcej, od pierwszego spotkania poczuli silną więź.

Jak zobaczyłem Viki, jak weszła do pokoju i się poznaliśmy, to ja powiedziałem: to jest moja siostra, ja muszę o nią dbać, to jest ktoś dla mnie bliski. No i tak jest, mam nadzieję, że jak najdłużej wyjawił były uczestnik ''Top Model''.

Viki Gabor niewiele mówi o swoim życiu osobistym i swoich krewnych, dlatego ta informacja była tym większym zaskoczeniem dla jej fanów.

Romski ślub Viki Gabor

Wieść o pokrewieństwie z byłym uczestnikiem "Top Model" nie zdołała jednak przyćmić doniesień o romskim ślubie artystki. Kilka tygodni temu Viki Gabor miała wziąć cygański ślub z wnukiem cenionego romskiego artysty - Bogdana Trojanka. Choć sama ceremonia nie ma mocy prawnej, w kulturze cygańskiej jest jednoznaczna z zawarciem małżeństwa.

My przestrzegamy praw polskich i romskich i to jest nasze prawo zwyczajowe, które jest już 700 lat. Według prawa naszego, romskiego prawa to jest mąż i żona, ale oczywiście musi dokonać się prawo polskie, które musi się dokonać w urzędzie no i w kościele błogosławieństwo, bo to jest dla mnie bardzo istotne, jako człowieka wierzącego wyznał Bogdan Trojanek.

Póki co sama Viki Gabor stara się raczej omijać temat romskiego ślubu.

Viki Gabor, Piotr Koprowski, fot. Instagram/glamourpoland

Zobacz także: Bogdan Trojanek zabrał głos ws. ciąży Viki Gabor! Rozwiał wszelkie wątpliwości