Dominika Serowska zaistniała w polskich mediach głównie dzięki związkowi ze znanym tancerzem Marcinem Hakielem. By pokazać się szerszej publiczności, a także zaprezentować pełen obraz swojej osobowości, wzięła udział w jednym z najpopularniejszych obecnie reality-show stacji TVN, "Królowa przetrwania". Dopiero po emisji pierwszych odcinków wyszło na jaw, czym w przeszłości zajmowała się Serowska.

Dominika Serowska wyznała prawdę o swojej przeszłości

Dominika Serowska to jedna z uczestniczek najnowszego sezonu programu "Królowa przetrwania" emitowanego przez stację TVN. Choć Serowska odpadła z show jako pierwsza, to wciąż budzi w mediach niemałe zainteresowanie. W wywiadzie dla Dzień Dobry TVN otwarcie przyznała, że nie myślała o karierze medialnej od zawsze. Opowiedziała, że w przeszłości wyjechała z Polski w celach zarobkowych.

Byłam młoda, nie miałam zobowiązań. Praca za granicą wydawała mi się czymś, czego warto spróbować. Polecam każdemu młodemu człowiekowi bez zobowiązań taki wyjazd otwarcie powiedziała Serwoska.

W dalszej części rozmowy Dominika przybliżyła, czym się kiedyś zajmowała:

Pracowałam w turystyce w Turcji, w gastronomii, motoryzacji, marketingu, nawet w telewizji, w redakcji TVN. Robiłam naprawdę wiele rzeczy. To są dla mnie prawdziwe przygody, bo uczysz się życia, poznajesz ludzi, zdobywasz nowe znajomości. Z jednej pracy przechodzisz do drugiej, bo ktoś cię zauważył i chce z tobą współpracować. To wartościowe doświadczenia, które coś wnoszą do życia.

Podczas wywiadu nie zabrakło też oczywiście wątku "Królowej przetrwania".

Dominika Serowska wyznała prawdę o udziale w "Królowej przetrwania"

W tej samej rozmowie Dominika nie szczędziła też słów o reality-show, w którym zdecydowała się wziąć udział. Jak sama przyznała, po tym doświadczeniu drugi raz nie zdecydowałaby się na tego typu program.

To przygoda, którą zapamiętam na zawsze, bo nigdy nie zdecydowałabym się na taki wyjazd z własnej woli. Ale nie była to największa przygoda mojego życia. Miałam ich więcej i lepszych, które wspominam milej, bo w programie było po prostu bardzo ciężko. Nie żałuję jednak, że spróbowałam. Wiem już, że reality-show w wersji survivalowej nie są dla mnie. zdradziła dla Dzień Dobry TVN.

