Kate Middleton, księżna Walii, ponownie znalazła się w centrum modowego zainteresowania. Podczas dwóch publicznych wystąpień zaprezentowała się z nową torebką marki DeMellier - modelem Small Hudson w kolorze Mocha Suede. Ten elegancki dodatek natychmiast podbił serca fanów stylu royal fashion. Pierwszy raz torebka pojawiła się w rękach księżnej podczas wizyty w Anna Freud Centre, a następnie w Sandringham, gdzie uczestniczyła w świątecznej mszy z rodziną królewską. Za każdym razem model ten wywoływał zachwyt obserwatorów i komentatorów mody.

DeMellier Small Hudson - co sprawia, że ta torebka stała się hitem?

Torebka DeMellier Small Hudson w kolorze Mocha Suede zyskała miano hitu modowego sezonu. Wykonana z wysokiej jakości zamszu w odcieniu głębokiej czekolady, uzupełniona złotymi okuciami i detalami, łączy w sobie elegancję z funkcjonalnością. Wśród cech, które szczególnie doceniono, znalazły się:

centralna skórzana klapa z magnetycznym zapięciem,

wewnętrzna kieszeń zapinana na suwak,

rozszerzające się boki dla dodatkowej pojemności,

możliwość noszenia w ręku lub na ramieniu dzięki regulowanemu paskowi.

Marka DeMellier znana jest z minimalistycznego podejścia do projektowania - torby łączą prostotę, ponadczasowość i praktyczność, co przyciąga uwagę fanek stylu księżnej.

Gdzie Kate Middleton zaprezentowała zamszową torebkę?

Księżna Walii pokazała się z modelem Small Hudson dwukrotnie. Po raz pierwszy torebkę zobaczyliśmy w czasie wizyty w Anna Freud Centre - ośrodku wspierającym zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Drugie wystąpienie miało miejsce podczas tradycyjnej mszy bożonarodzeniowej w Sandringham, gdzie Kate pojawiła się wraz z rodziną królewską.

Obydwa momenty zostały uwiecznione przez media i natychmiast wywołały reakcję wśród internautów. Fani mody zaczęli poszukiwać informacji na temat tego konkretnego modelu, co doprowadziło do jego wyprzedania w standardowej sprzedaży.

Cena, styl, dostępność - wszystko o modelu Mocha Suede

Model DeMellier Small Hudson w kolorze Mocha Suede kosztuje £415 (2 015,57 zł). Torebka dostępna jest obecnie jedynie w przedsprzedaży. Marka oferuje również inne warianty kolorystyczne, jednak to właśnie odcień czekoladowy stał się najbardziej pożądany, wpisując się w dominujące trendy zimy 2026.

Styl księżnej Walii nie przestaje inspirować. Połączenie minimalizmu, klasy i funkcjonalności to cechy, które od lat cieszą się uznaniem. Wybór tego modelu przez Kate Middleton tylko potwierdza, że jest ona ikoną stylu - zarówno dla miłośników mody, jak i obserwatorów rodziny królewskiej.

Zobacz także:

Rex Features/East News