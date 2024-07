Od ponad dwóch miesięcy prasa kolorowa rozpisuje się o kryzysie w małżeństwie Agnieszki Popielewicz. Dzieje się w nim podobno na tyle źle, że para poważnie rozważa rozwód, który zdaniem ich znajomych jest już przesądzony. Sama zainteresowana niechętnie komentuje te doniesienia, ale znamienne jest też to, że im nie zaprzecza. Przypomnijmy: "Wiedziałam za kogo wychodzę"

Perspektywa ponownego bycia singielką i wychowywania dziecka skłoniła najwyraźniej Popielewicz do jeszcze bardziej ambitnego podejścia do spraw zawodowych. Media donosiły już jakiś czas temu, że Agnieszka jest obecnie rozchwytywana i przyjmuje mnóstwo propozycji prowadzenia imprez i prywatnych eventów, które są przecież bardzo sowicie wynagradzane. To nie koniec. Już w październiku Popielewicz zorganizuje wielkie targi ślubne, które według jej zapewnień będą pierwszym takim wydarzeniem w Polsce.



Wedding Show to nowa, alternatywna forma targów ślubnych, które po raz pierwszy odbędzie się w Polsce 26 października tego roku. To będzie zaproszenie do sezonu ślubno-weselnego, bo jak wiemy, dużo wcześniej zaczynają się przygotowania do ślubów i wesel, które odbywają się latem kolejnego roku. Nawiązujemy do trendów światowych, do tego, jak tam organizowane są takie targi. Przede wszystkim są to wydarzenia bardzo przyjazne i interaktywne jeśli chodzi o odwiedzających. To nie będą tylko targi, gdzie będzie można dostać dziesiątki ulotek i zobaczyć, gdzie można zrobić tort i jaką suknie wybrać. Widzowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach tanecznych, zajęciach z make-upu oraz robienia dekoracji. Będą też pokazy mody, trendy na rok 2015, występy muzyczne i konkursy - wyznała w wywiadzie dla agencji Lifestyle Newseria Agnieszka.