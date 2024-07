Przez ostatnich kilkanaście miesięcy w polskim show-biznesie trwała moda na baby-boom i śluby gwiazd. Ostatnio jednak pojawia się coraz więcej tych mało pomyślnych doniesień - o kolejnych rozstaniach i rozwodach. Niektóre gwiazdy starają się przeprowadzić je polubownie, inne odbywają się w atmosferze skandalu. Przypomnijmy: Kościkiewicza oskarżano o zdrady i seksoholizm. W końcu przemówiła jego żona

Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie możemy być świadkami kolejnego rozpadu małżeństwa. Jak donosi "Flesz", związek Agnieszki Popielewicz i Mikołaja Wita przeżywa poważny kryzys. Para pobrała się zaledwie trzy lata temu, a według informatorów magazynu, przez ostatnich kilka miesięcy między małżonkami nie dzieje się najlepiej.

Podobno powodem najczęstszych kłótni jest odmienny stosunek do show-biznesu, a bardzo znaczący okazał się ostatni wyjazd Popielewicz i męża na festiwal Top Trendy w Sopocie. Czy to może zwiastować rozwód?



Spędzają czas osobno, w domu się mijają, prawie ze sobą nie rozmawiają. Do Sopotu przyjechali razem i zostali tam prawie tydzień, ale ani jednego dnia nie spędzili tylko we dwoje lub we troje - z ich półtoraroczną córeczką Martą. Czasami wspólnie pozowali do zdjęć fotoreporterom, ale potem Agnieszka zajmowała się Martą, a jej mąż spędzał czas w towarzystwie kolegów (...) Od jakiegoś czasu nie mogą się dogadać. Nie jest tajemnicą, że oboje z Mikołajem maj różne temperamenty - zdradza znajomy pary w rozmowie z "Fleszem".