Widzowie, którzy co tydzień rezerwują niedzielny wieczór na "Taniec z Gwiazdami", będą musieli zmienić swoje plany. Telewizja Polsat podjęła decyzję, która wywołała spore emocje. Telewidzowie nie kryją oburzenia.

"Taniec z Gwiazdami" zdjęty z anteny

Telewizja Polsat zdecydowała, że w niedzielę wielkanocną, 20 kwietnia, telewidzowie nie zobaczą nowego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Informacja została potwierdzona w oficjalnych komunikatach. W praktyce oznacza to jednorazową przerwę w regularnej emisji programu, który dla wielu osób stał się stałym rytuałem weekendu.

Z produkcją programu skontaktowali się dziennikarze „Super Expressu”, którzy dopytali, czy widzowie rzeczywiście nie zobaczą tanecznego show w święta. Odpowiedź była krótka i dosadna: „Nie”.

Widzowie grzmią po decyzji o "Tańcu z Gwiazdami"

Decyzja o nieemitowaniu odcinka w niedzielę wielkanocną bardzo szybko obiegła media i wzbudziła duże emocje wśród telewidzów. Wielu z nich od lat zasiada przed telewizorami w każdą niedzielę, często całymi rodzinami.

W sieci szybko pojawiły się komentarze, w których internauci nie kryją rozczarowania decyzją stacji.

Niszczycie naszą rodzinną tradycję! Zawsze oglądaliśmy TzG całą rodziną po świątecznym obiedzie, a teraz co nam dacie? Kolejną powtórkę starego filmu?!

Polsat strzela sobie w kolano. Jak można przerywać program w najlepszym momencie? Odechciewa się tego w ogóle oglądać. czytamy w komentarzach.

Nie zabrakło też głosów wyrażających niedowierzenie w fakt, że telewidzowie doświadczą przerwy w cotygodniowym oglądaniu ulubionego programu.

Polsat strzela sobie w kolano. Jak można przerywać program w najlepszym momencie? Odechciewa się tego w ogóle oglądać napisał zawiedziony internauta.

Wielkie emocje w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

W najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", która rozpoczęła się na początku marca, na parkiecie pojawiło się wiele rozpoznawalnych osób z różnych środowisk. Do tanecznej rywalizacji stanęli między innymi Magdalena Boczarska, Sebastian Fabijański, Emilia Komarnicka-Klynstra, Izabela Miko, Natalia Karczmarczyk znana jako "Natsu" oraz Kacper "Jasper" Porębski, którzy już od pierwszych odcinków budzą w fanach programu niemałe emocje. Jak już wiadomo, w ubiegłym tygodniu z show jako pierwsza odpadła Małgorzata Potocka. Przewidujecie, kto może okazać się najsłabszy w najbliższą niedzielę?

