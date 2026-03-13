Kacper "Jasper" Porębski zyskał sobie sympatię wśród internetowej publiczności w dużej mierze dzięki publikowaniu humorystycznych materiałów wideo w lekki i przyjemny do oglądania sposób przedstawiających codzienne życie influncera. Na Instagramie obecnie śledzi go ponad 400 tysięcy fanów. To właśnie tam przekazał swoim obserwującym nagłe wieści tuż przed trzecim odcinkiem "Tańca z gwiazdami"

Jasper nagle przekazał to fanom: "Właśnie się dowiedziałem..."

Kacper "Jasper" Porębski od lat na bieżąco obrazuje swoim internetowym obserwującym codzienne życie. Z charakterystycznej dla siebie działalności nie zrezygnował również po rozpoczęciu treningów do show Polsatu. Influencer stale zaskakuje swoich fanów nowymi materiałami wideo pokazującymi jego przygotowania do tanecznego show, niedawno Jasper zdradził nawet tajemnicę "TzG". Tym raz przekazał fanom nagłe wieści, wywołując natychmiastową lawinę wsparcia. Chodzi o kolejny odcinek programu. W najnowszym wideo zamieszczonym na Instagramie Jasper oznajmił:

Właśnie się dowiedziałem, że w tym trzecim odcinku mamy jakiś najtrudniejszy taniec. (...) Trzeba tak jak sprężyna ruszać biodrami, a najlepiej też rękami. Przyszedł do nas Kuba choreograf, żeby nam pomóc, żebym ja w ogóle dał radę jakoś to zatańczyć powiedział w emocjach Jasper.

Na krótkim filmie zobaczyć można też wstępną wersję początku choreografii, jaką będzie można zobaczyć w "Tańcu z gwiazdami" już w najbliższą niedzielę.

O konkretnym tańcu Jasper najpierw poinformował swoich najwierniejszych fanów na instagramowym kanale nadawczym. To właśnie tam w czwartkowe popołudnie pojawił się komunikat.

Skończyłem właśnie pierwszy trening dzisiaj, chyba mogę Wam to już zdradzić, tańczymy NAJTRUDNIEJSZY chyba taniec z programie, czyli sambę, więc ciśniemy z Darią na maxa, żeby jakoś to wyglądało zapowiedział Porębski.

Młody influencer jak zwykle mógł liczyć na ogrom wsparcia zarówno od fanów, jak i tancerzy związanych z programem.

Fani wspierają Jaspera przed "TzG"

Pod wpisem przekazującym informację o trudnym zadaniu, jakie do wykonania ma Jasper z tancerką Darią Sytą przed niedzielnym odcinkiem "Tańca z gwiazdami", natychmiastowo zaczęły pojawiać się komentarze dodające otuchy uczestnikowi tanecznego show. Wśród nich znaleźć można słowa związanego z programem tancerza Piotra Musiałkowskiego:

Jak przeżyjesz sambę to potem już z górki.

Nie zabrakło też oczywiście wsparcia od internetowych wielbicieli influencera.

Będzie dobrze. Dasz sobie na pewno radę tak jak w poprzednich odcinkach. Powodzenia kochany!

Trzymam kciuki, na pewno wam świetnie pójdzie czytamy głosy internautów.

Będziecie kibicować Jasperowi i Darii w 3. odcinku "Tańca z gwiazdami"?

Zobacz także: