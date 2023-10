Sytuacja w Polsce jest coraz poważniejsza - do tej pory potwierdzono ponad 90 przypadków zarażenia koronawirusem, dwie osoby zmarły, ok. 2 tys. osób objętych jest kwarantanną. W związku z pogarszającą się sytuacją produkcja "Tańca z Gwiazdami" zdecydowała o zawieszeniu tej edycji. Sylwia Lipka i Rafał Maserak nie ukrywają, że o zawieszeniu "Tańca z Gwiazdami" przez koronawirusa dowiedzieli się w momencie, kiedy ogłosili to Paulina Sykut i Krzysztof Ibisz. Jak zareagowali na tę decyzję?

My dowiedzieliśmy się o zawieszeniu "Tańca z Gwiazdami" w tym samym momencie co wszyscy. Z tyłu głowy mieliśmy to, że odcinek może być przełożony o tydzień, maksymalnie o dwa. Ale nikt nie spodziewał się tego, że ta edycja zostanie wycofana z wiosennej ramówki. (...) Ja szanuję to, że taka decyzja została podjęta - powiedział w rozmowie z Party.pl Rafał Maserak.

A co na ten temat sądzi Sylwia Lipka? Czy Rafał i Sylwia wezmą udział w tej edycji "Tańca z gwiazdami", która zostanie wznowiona dopiero jesienią? Posłuchajcie!

Sylwia Lipka i Rafał Maserak radzili sobie w "Tańcu z gwiazdami" naprawdę świetnie. Jak zareagowali na decyzję o zawieszeniu tej edycji?