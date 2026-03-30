Widzowie "Tańca z Gwiazdami" muszą przygotować się na nietypową lukę w ramówce. Okazuje się, że taneczne show Polsatu musi na chwilę zniknąć i nie pojawi się na antenie stacji w najbliższą niedzielę. To konkretna decyzja dotycząca stacji i tego dnia nie zaplanowano nowego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Wszystko się potwierdziło!

Zapadła decyzja w sprawie "Tańca z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" cieszy się ogromną popularnością, która wydaje się rosnąć z każdym kolejnym sezonem. Stacja zaprasza do współpracy największe gwiazdy, a coraz mocniejszą pozycję w tanecznym show zajmują też influencerzy. W ostatnim odcinku programu odpadły aż dwie pary: Natalia Natsu Karczmarczyk i Mateusz Pawłowski. Teraz okazuje się, że fanów "Tańca z Gwiazdami" czeka przerwa!

Nieobecność odcinka "Tańca z Gwiazdami" dotyczny dokładnie 5 kwietnia 2026 roku i wiąże się bezpośrednio z układem emisji w telewizji. Chodzi o ramówkę Polsatu, w której w tym terminie zabraknie tanecznego formatu. Produkcja "Tańca z Gwiazdami" oficjalnie potwierdziła, że w niedzielę wielkanocną nie zobaczymy nowego odcika programu.

Nie - krótko odpowiedziała produkcja 'Tańca z Gwiazdami' na pytanie se.pl

Powód zmian w ramówce Polsatu

Za tygodniową przerwą stoi kalendarz świąteczny. Chodzi o Święta Wielkanocne oraz związane z nimi świąteczne zmiany ramówek. W tym okresie stacje dopasowują programy do świąt, a "Taniec z Gwiazdami" czeka przerwa właśnie z tego powodu. To wyjaśnia, dlaczego zniknięcie z anteny dotyczy tylko jednego terminu, czyli 5 kwietnia 2026 roku.

Już wiadomo, że przerwa ma potrwać tylko tydzień, więc fani programu nie muszą nastawiać się na dłuższe zmiany. "Taniec z Gwiazdami" wróci po krótkiej pauzie, a to oznacza, że rywalizacja i kolejne taneczne prezentacje będą kontynuowane zgodnie z planem emisji po świętach. Rywalizacja robi się coraz bardziej zacięta!

"Taniec z gwiazdami" zniknie z anteny? Widzowie są oburzeni

