"Taniec z Gwiazdami": To będzie wyjątkowo trudny odcinek dla Sylwii i Mikołaja. Stracą szansę na "Kryształową kulę"?

Kilkanaście godzin po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Mikołaj Jędruszczak oświadczył, że jego związek z Sylwią Madeńską to już przeszłość. Dziś wieczorem para wystąpi razem na parkiecie po raz pierwszy po ogłoszeniu rozstania. To z pewnością był dla nich ogromnie trudny tydzień. Jak pogodzić złamane serca z profesjonalnym wywiązaniem się z obowiązków zawodowych? Czy uda im się dziś dobrze zatańczyć w odcinku?

Zazwyczaj przed każdym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" uczestnikom towarzyszy stres i radość związana z kolejnym tańcem. Jednak w przypadku Mikołaja Jędruszczaka i Sylwii Madeńskiej te emocje są bardziej skomplikowane. Jeszcze tydzień temu byli parą zarówno zawodową jak i prywatną. Dzień później ogłosili swoje rozstanie. Mikołaj napisał:

Sylwia bardzo to przeżyła. Nadchodzący odcinek będzie jednym z najtrudniejszych wyzwań z jakim przyszło jej się zmierzyć w życiu:

Sylwia i Mikołaj pomimo rozstania musieli spędzać ze sobą godziny treningów na sali tanecznej. Czy będą w stanie dalej ze sobą współpracować i walczyć o "kryształową kulę"? W końcu nie mieli ani chwili wytchnienia aby zdystansować się od smutku. Sylwia Madeńska zapowiedziała, że mimo złego samopoczucia jest profesjonalistką i da z siebie wszystko, aby taniec Mikołaja był jak najlepszy. Jak myślicie, co wydarzy się w dzisiejszym programie?

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami" zaledwie kilka dni po rozstaniu. Czy uda im się zdystansować życie prywatne od zawodowego do tego stopnia aby swobodnie brać udział w show?

Fani Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka są podzieleni. Obecność pary w programie zależy również od decyzji widzów:

- Może jednak lepiej na Was nie głosować żebyś nie musiała się męczyć...

- Sylwia jakbyś miała odrobinę godności to byś zrezygnowała, a wtedy każdy wspierałby Cię bo byłoby wiadomo, że jesteś szczera... Niestety fame i kasa musi się zgadzać

- Jesteś genialną tancerką, ale lepiej by dla ciebie było gdybyście odpadli. Po co masz się męczyć? Jako tancerka dostaniesz zaproszenie do kolejnej edycji, czego życzę, ale w tej edycji już czas na was. 😉

- Głosowałam na was w każdym odcinku, ale jutro zagłosuje na inna parę bo uważam, że bycie dalej w programie z Mikołajem tylko wyjdzie Ci na złe, a nie telewizja czy udział w programie na sile jest najważniejszy, a wewnętrzny spokój ducha i brak upokorzeń publicznych. Pozdrawiam Sylwia ❤️