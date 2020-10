Poruszający wpis Sylwii Madeńskiej. "Wylałam morze łez". Czy wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?!

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak, którzy poznali się w programie "Love Island", kilka dni temu podjęli decyzję o rozstaniu. Ta wiadomość bardzo zaniepokoiła fanów, którzy zaczęli obawiać się, że ze względu na problemy osobiste, nie zobaczymy ich już razem w "Tańcu z gwiazdami". Mikołaj i Sylwia uspokoili swoich wielbicieli i poinformowali, że pomimo rozstania nie rezygnują z treningów i będą dalej razem walczyć o kryształową kulę. Jednak teraz na Instagramie tancerki pojawił się bardzo smutny wpis. Czy ostatecznie Sylwia Madeńska zatańczy z Mikołajem? Zobaczcie.

Jeszcze w ubiegły piątek tańczyli na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" jako para. Co więcej, wystąpili również jako para młoda - był to specjalny, weselny odcinek i właśnie Sylwii oraz Mikołajowi przypadła rola nowożeńców. Niestety, niedługo po zakończeniu ostatniego odcinka show, na Instagramie Mikołaja pojawił się wpis, który zszokował wszystkich. Sylwia i Mikołaj rozstali się!

Byli partnerzy niedługo potem zapewnili jednak fanów, że dalej będą razem tańczyć. Dzisiaj w mediach społecznościowych Sylwii pojawił się kolejny wpis, który ponownie odnosi się do tej trudnej sytuacji. Tancerka poinformowała w nim między innymi, że w ostatnim tygodniu wylała morze łez, a jej samoocena była bardzo niska.

Czy zatem Sylwia ostatecznie zatańczy w najbliższym odcinku? Na szczęście tancerka nie zamierza rezygnować z udziału w programie, jednak zaznaczyła, że będzie to dla niej najtrudniejszy występ w karierze.

To był bardzo trudny tydzień dla Sylwii, jednak podczas najbliższego odcinka "Tańca z gwiazdami" chce odstawić wszystkie sprawy prywatne na bok i wypaść bardzo profesjonalnie.

W ostatnim tygodniu wylałam ich morze, ale czas się ogarnąć i wrócić na właściwe tory.

Powierzono mi role tancerki-trenerki i nie zawiodę tych wszystkich, którzy dali mi szanse i we mnie uwierzyli. Wystąpić w TzG to ogromne wyróżnienie i możliwość rozwoju oraz niesamowita przygoda. Mimo wielu usilnych prób, nikt mi nie odbierze marzeń i radości z tańca. Jutro wychodząc na parkiet - zatańczę dla Was, bo to dzięki Waszym głosom nadal jestem w tym programie i chcę w nim pozostać.