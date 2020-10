"Taniec z Gwiazdami": Sylwia Lipka o swoim stanie zdrowia! Jak czuje się wokalistka zarażona koronawirusem?

W piątek w sieci pojawiła się informacja, że Sylwia Lipka ma koronawirusa. Ostatecznie informacja została potwierdzona i uczestniczka nie mogła wystąpić w ćwierćfinałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami", do którego przygotowywała się razem z Rafałem Maserakiem. Co więcej okazało się, że tancerz również jest zarażony. Teraz Sylwia Lipka w sieci na bieżąco informuje o swoim stanie zdrowia i zdradziła, czy ma jakieś objawy zakażenia koronawirusem. Zobaczcie, co napisała...

Sylwia Lipka o swoim stanie zdrowia!

Sylwia Lipka opublikowała na Instagramie swoje nowe zdjęcia i zdradziła, że czuje się dobrze. Podziękowała też swoim fanom za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia i prosi, aby na siebie uważać:

dziękuję za wszystkie Wasze wiadomości i życzenia powrotu do zdrowia. 🥺 czuję się dobrze, dlatego mam nadzieję, że 👑wirus szybko ze mnie wyparuje... wysyłam Wam dużo miłości i proszę, uważajcie na siebie i swoich bliskich. 💞✨ - napisała Sylwia Lipka na Instagramie.

Na pytanie jednej z Internautek o aktualne samopoczucie Sylwia Lipka odpowiedziała, że jedynym objawem koronawirusa, jaki ma jest ból głowy:

dobrze, tylko troche boli mnie głowa, ale poza tym to nic 💜

W komentarzach pod zdjęciem uczestniczki "Tańca z Gwiazdami" pojawiło się mnóstwo życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Wśród osób, które trzymają kciuki za Sylwię Lipkę znalazły się m.in. Roksana Węgiel, czy Magda Wójcik z "Big Brothera":

Będzie dobrze❤️ Dużo zdrówka ! 😘💪🏻 Trzymaj się kochana!❤️

Młoda artystka pokazała, jak spędza kwarantannę!

Okazało się, że nie tylko Sylwia Lipka ma koronawirusa, ale również jej taneczny partner Rafał Maserak.

East News

Młoda gwiazda była załamana, że nie może wystąpić w ćwierćfinałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami".