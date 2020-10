Wygląda na to, że to koniec tanecznej przygody Sylwii Lipki i Rafała Maseraka w programie "Taniec z gwiazdami". Niestety, ze względu na zakażenie koronawirusem, para nie może wystąpić w dzisiejszym odcinku i musi odbyć izolację domową. Już wcześniej było wiadomo, że młoda piosenkarka uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Teraz artystka na swoim InstaStory potwierdziła, że również jej taneczny partner otrzymał wynik dodatni.

Rafał Maserak również ma koronawirusa! Sylwia Lipka nie może powstrzymać łez. "Przygotowaliśmy dla Was takie piękne tańce"

Ta edycja "Tańca z gwiazdami" na pewno zostanie zapamiętana na długo. Niestety pandemia koronawirusa w Polsce nie zwalnia tempa, a wręcz przeciwnie, nabiera na sile. Coraz więcej osób jest zakażonych, a wśród nich są również uczestnicy "Tańca z gwiazdami". Już w ubiegłym tygodniu nie zobaczyliśmy Bogdana Kalusa, Lenki Kliment i Jana Klimenta. W dzisiejszym odcinku, niestety, zabraknie kolejnej pary - Sylwii Lipki i Rafała Maseraka.

Sylwia Lipka już wczoraj zamieściła nagranie na Tik Toku, na którym poinformowała, że uzyskała dwa pozytywne wyniki na obecność koronawirusa. Chociaż materiał szybko zniknął z sieci, to jednak zdążył już dotrzeć do fanów i mediów. Młoda piosenkarka z niecierpliwością czekała dzisiaj na kolejny, laboratoryjny wynik. Niestety wygląda na to, że po raz trzeci okazał się być dodatni.

Sylwia Lipka postanowiła odezwać się do fanów, na swoim InstaStory. Widać, że młoda gwiazda jest załamana, że dzisiaj nie będzie mogła wystąpić w tanecznym show. Co więcej, piosenkarka potwierdziła również, że także jej taneczny partner, Rafał Maserak, ma koronawirusa.

Niestety nie wystąpimy w dzisiejszym odcinku "Tańca z gwiazdami", bo oboje z Rafałem mamy koronawirusa. Jest mi bardzo, ale to bardzo, bardzo przykro, dlatego, że przygotowaliśmy dla Was takie piękne tańce na dzisiaj... Jeden bardzo wzruszający, drugi bardzo taki nowoczesny i również pełen energii i miałam nadzieję, że będziecie mogli to zobaczyć, ale cóż... - powiedziała na InstaStory Sylwia Lipka.

Rafałowi i Sylwii życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Młodej artystce ciężko jest się pogodzić, że przygoda w "Tańcu z gwiazdami" zakończyła się dla niej w taki sposób...

Piosenkarka opublikowała poruszające nagranie na swoim InstaStory.