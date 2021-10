"Taniec z Gwiazdami": Oliwia Bieniuk świętowała urodziny z rodziną. Zdjęcia paparazzi

Oliwia Bieniuk w rozmowie z Dorotą Wellman zdradziła, jaki prezent zostawiła dla niej mama. Okazuje się, że Anna Przybylska zostawiła dla ukochanej córki wyjątkowy prezent na jej osiemnaste urodziny. To była piękna niespodzianka dla Oliwii Bieniuk, która zaledwie kilka dni temu w gronie najbliższych świętowała swoje urodziny. Oliwia Bieniuk dostała wyjątkowy prezent Ponad sześć lat temu Oliwia Bieniuk przeżyła prawdziwy dramat. Miała zaledwie dwanaście lat, kiedy jej mama zmarła na raka trzustki. Anna Przybylska zmarła dokładnie 5 października 2014 roku w swoim domu Gdyni. Nigdy nie zapomnę dnia śmierci mamy. Byliśmy wtedy u babci Lidzi, mamy mojego taty. Spodziewałam się tego, co się stanie. Tamtego dnia nie odbierałam telefonu, bo nie chciałam usłyszeć tej wiadomości. W końcu przyszedł tata z towarzyszącym mu psychologiem, który miał mu pomóc w przekazaniu tej informacji dzieciom- w rozmowie z magazynem "Viva!" wspominała ostatnio Oliwia Bieniuk. Teraz okazuje się, że Anna Przybylska zostawiła dla swojej córki wyjątkowy prezent, który miała dostać na osiemnaste urodziny. Oliwia Bieniuk w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" zdradziła, co to było! Dostałam piękne perły od mamy, które miałam na swojej osiemnastce- powiedziała Oliwia Bieniuk. Prezent od Anny Przybylskiej mogliśmy zobaczyć na zdjęciach z osiemnastych urodzin Oliwii Bieniuk. Krótką relację z imprezy opublikowała wówczas modelka Zuzanna Pactwa, z którą- według medialnych ustaleń- spotyka się Jarosław Bieniuk. Zobaczcie sami! Zobacz także: Jarosław Bieniuk jest zakochany? Według tygodnika, jego wybranką jest słynna modelka Oliwia Bieniuk w dniu 18. urodzin otrzymała wyjątkowy prezent który zostawiła dla niej mama. Anna...