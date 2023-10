Julia Wieniawa i Katarzyna Sawczuk kilka lat temu były świetnymi przyjaciółkami, jednak niedługo po tym, jak gwiazda serialu "Zawsze warto" i Antek Królikowski zaczęli się spotykać, w mediach było głośno o konflikcie między przyjaciółkami. W końcu gwiazdor był byłym chłopakiem Sawczuk! Teraz okazuje się, że przyjaciółki odnowiły swoje relacje i Kasia Sawczuk wspiera Julię Wieniawę w tworzeniu marki kosmetycznej.

Reklama

Gwiazda ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" zdradziła, że powodem kłótni, która miała miejsce kilka lat temu wcale nie był Antoni Królikowski! To duże zaskoczenie...

Przyjaźniłyśmy się wiele lat, (...) nikt nie wie, co się wydarzyło i nikt się nie dowie, bo to są nasze prywatne sprawy. Nie z powodu Antka się pokłóciłyśmy, ja zaczęłam z nim być po długim czasie, jak oni już nie byli razem. By the way bardzo się teraz wspieramy! - wyznała Julia Wieniawa.

Wygląda na to, że konflikt Julii Wieniawy i Katarzyny Sawczuk należy już do przeszłości. Teraz obie gwiazdy wspierają się wzajemnie. Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, jak teraz wygląda relacja Julii i Katarzyny. Co jeszcze gwiazda "Tańca z Gwiazdami" zdradziła na temat swojego dawnego związku z byłym chłopakiem przyjaciółki?

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Iwona Pavlović nie spodziewała się wygranej Edyty Zając?! "Julia lepiej tańczy od Edytki"

Zanim Julia Wieniawa była partnerką Antoniego Królikowskiego, to Katarzyna Sawczuk spotykała się z aktorem. Po ich rozstaniu przyjaciółki zerwały ze sobą kontakt i było głośno o ich konflikcie!

East News