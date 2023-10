XI edycja "Tańca z gwiazdami" w telewizji Polsat dobiegła końca. W wielkim finale zmierzyły się Edyta Zając i Julia Wieniawa i jak już wiadomo, to piękna modelka zdobyła kryształową kulę. Jednak to Julia Wieniawa od samego początku była uznawana za faworytkę do głównej wygranej - wspaniale radziła sobie z każdym tańcem, a z tygodnia na tydzień zachwycała swoimi umiejętnościami tanecznymi jeszcze bardziej. Z tego też względu jej przegrana dla niektórych z pewnością była zaskoczeniem.

Reklama

Zobacz także: Taniec z Gwiazdami. Julia Wieniawa o przegranej: "Nie jestem idiotką, czytam te komentarze! Spodziewałam się tego"

Swojego zaskoczenia w rozmowie z reporterką Party.pl nie ukrywała również Iwona Pavlović!

Myślałam, że jednak wygra Julia, ponieważ tanecznie uważam, że rzeczywiście lepiej tańczy od Edytki - powiedziała w rozmowie z Party, Iwona Pavlović.

Co zatem jurorka "Tańca z gwiazdami" sądzi o wygranej Edyty Zając? Jak ocenia taneczny progres modelki w programie?

Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie zobaczyć powyżej!

East News