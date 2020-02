„Taniec z gwiazdami”, a potam ślub? Życiowe zmiany u Marcina Bosaka

Choć do tej pory unikał show-biznesu, teraz wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”. Skąd taka zmiana u Marcina Bosaka?

To nie przypadek, że kiedy postanowiono ujawnić pierwsze nazwisko uczestnika wiosennej, 11. edycji „Tańca z gwiazdami”, wybrano właśnie jego. Bo tego, że Marcin Bosak (40) pierwszy raz w życiu weźmie udział w telewizyjnym show (partnerować mu będzie Wiktoria Omyła), nie spodziewał się chyba nikt! Jak aktor, który uchodzi raczej za skrytego, poradzi sobie w tym programie, zawsze przecież pełnym ogromnych emocji?

Bo siostra Marcina, Anna Bosak, nie tylko była finalistką „You Can Dance. Po prostu tańcz!”, ale i instruktorką Roberta Janowskiego właśnie w „Tańcu z gwiazdami”!

Zobacz także: Wygrali "Love Island", wygrają "Taniec z gwiazdami"?! Sylwia Madeńska o stresie przed pierwszym odcinkiem

Kiedy na łódzkich Bałutach, skąd pochodzą, jego siostra ćwiczyła taniec, on trenował karate.

„Miałem szczęście spotkać świetnych pedagogów, ludzi, którzy mieli filozoficzne podejście do sztuki walki”, mówił aktor w wywiadzie dla „Zwierciadła”.

I to widać: Bosak jest refleksyjny, pisze pamiętniki od 16. roku życia, ufa intuicji, unika rzeczy, które go rozpraszają, a w wywiadach od lat powtarza, że jest szczęściarzem. O aktorstwie zaczął marzyć już w liceum, na spotkaniach koła teatralnego u Marcela Szytenchelma (pamiętnego Mariana Koniuszki ze „Zmienników”).

Tuż po szkole aktorskiej dołączył do obsady „M jak miłość”, a rola Kamila przyniosła mu popularność.

„Dość szybko dostałem w prezencie rodzaj pewności, że idę drogą, która sprawi, że będę szczęśliwy. (…) Gdybym dziś miał coś powiedzieć sobie młodszemu, powiedziałbym to samo – »jesteś na dobrej drodze«”, opowiadał w wywiadzie dla portalu WeMen.

Wszystkie zdjęcia swojej partnerki, Marii Dębskiej, Bosak podpisuje na Instagramie jednym hasztagiem: „Najpiękniejsza dziewczyna na świecie”. Czasem dodaje: „Nagle świat się mieści w Twoich oczach”. A fotografii, które aktor robi Marii analogowym aparatem, jest sporo. Podobno uczucie między nimi wybuchło, kiedy Marcin zaczął pracować z Marią w warszawskim Teatrze Studio. On, tata obecnie 11-letniego Władka i 5-letniego Jasia (ze związku z aktorką Moniką Pikułą), ona – młoda aktorka. Są razem od dwóch i pół roku. Przyjaciele pary mówią, że Bosak jest zakochany po uszy, i nietrudno w to uwierzyć.

W jednym z wywiadów aktor powiedział: „Z Marysią gadamy bez przerwy, do tego stopnia, że tony książek zabierane na wakacje leżą nieruszone”.

Wszystko wskazuje też na to, że para planuje ślub! Podobno ceremonia ma się odbyć w Toskanii, ale ile w tym prawdy?

„Będzie ślub, ale więcej nic nie powiem”, wyznała Dębska, dodając jednak, że nie wybrali jeszcze miejsca ceremonii. Bo choć Maria i Marcin nie ukrywają swoich uczuć i chętnie pozują do zdjęć, gdy promują film lub serial, to nie lubią rozmawiać na tematy prywatne. Aktor czasem robi wyjątek, jak dla Anywhere.pl:

„To jest najsilniejsze uczucie, najsilniejsza motywacja życiowa – miłość. Jak w tym uczuciu pojawiają się inne kolory, to nas wzbogaca, to my się zmieniamy też jako ludzie”.