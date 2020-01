Znamy kolejnego potwierdzonego uczestnika 11. edycji programu "Taniec z Gwiazdami"! A jest to... Marcin Bosak, gwiazdor seriali "M jak miłość" oraz "W rytmie serca", prywatnie partner Marii Dębskiej, znanej również z "W rytmie serca". Z kim będzie rywalizować?

Marcin Bosak w "Tańcu z Gwiazdami" - związek, rodzina, dzieci...

Polsat ujawnił, że kolejnym potwierdzonym (obok Anny Karwan) uczestnikiem tanecznego show jest Marcin Bosak - 41-letni aktor znany z ról m.in. Kamila w "M jak miłość" czy Wojtka w "Londyńczykach". Niedawno zagrał również w głośniej "Polityce" Patryka Vegi.

Pierwszym oficjalnie potwierdzonym uczestnikiem 11.edycji @tanieczgwiazdami jest aktor @bosak.marcin Przez wiele lat trenował karate 🥋 Jego idolem był Bruce Lee. Poza aktorstwem, Jego pasją jest gra na gitarze - czytamy na Instagramie programu.

Prywatnie to obecnie partner Marysi Dębskiej, która również jest aktorką. Wcześniej był związany z Moniką Pikułą, z którą ma dwóch synów - Władysława i Jana. Po 15 latach związku rozstali się w 2017 roku. Siostrą Marcina jest Ania Bosak, tancerka, finalistka programu „You Can Dance”. Czy to ona będzie pomagać mu w przygotowaniach do show?

"Taniec z Gwiazdami" - 11. edycja (2020) - kto wystąpi? Lista gwiazd

Poza Marcinem Bosakiem w show wystąpią m.in. Anna Karwan (potwierdzona przez Polsat), ale również Julia Wieniawa (za rekordową stawkę za odcinek), Tomasz Oświeciński, Nicole Bogdanowicz, Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak oraz Edyta Zając. Pozostałe nazwiska są owiane tajemnicą. Program ruszy już za kilka tygodni, poprowadzą go oczywiście Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz. Za kogo będziecie trzymać kciuki?

Marcin Bosak jest związany z Marią Dębską.

Czy Maria będzie wspierać Marcina?