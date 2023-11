1 z 11

4. odcinek "Tańca z Gwiazdami" już za nami! Po raz kolejny mieliśmy okazję przeżyć wielkie emocje i obserwować taneczne popisy ulubionych gwiazd. A na parkiecie się działo! Beata Tadla przeżyła chwile grozy, Little Monster czyli Angelika Mucha pokazała boskie ciało, a do tego w show pojawił się... Michał Szpak! Niestety, "Taniec z Gwiazdami" to nie tylko radosne chwile, ale i te smutne. Tym razem pożegnaliśmy się z Martyną Kupczyk i Żorą Korolyowem.

Oznacza to, że za tydzień w piątek będziemy podziwiać już tylko takie pary, jak:

Katarzyna Dziurska i Tomasz Barański

Krzysztof Gojdź i Walerija Żurawlowa

Renata Kaczoruk i Michał Jeziorowski

Angelika Mucha i Rafał Maserak

Popek i Janja Lesar

Beata Tadla i Jan Kliment

Dariusz Wieteska i Katarzyna Vu Manh

Zobaczcie galerię zdjęć z 4. odcinka "Tańca z Gwiazdami"!

