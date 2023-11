W piątek 23 marca o godzinie mogliście zobaczyć kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Tydzień temu z show pożegnała się niespodziewanie Wiktoria Gąsiewska, która była naprawdę mocną kandydatką do wygranej i zdobycia Kryształowej Kuli.

Teraz z show pożegnała się Martyna Kupczyk.

"Taniec z gwiazdami" kto odpadnie?

Śledźcie naszą relację na żywo. Zaczynamy o 20!

22:00 Kto odpadł z "Tańca z gwiazdami"? Pierwszą zagrożoną parą była Tadla i Kliment. Drugą - Martyna Kupczyk i Żora.

Ostatecznie odpadła Martyna Kupczyk.

21:35 W ostatecznej punktacji pierwsze miejsce zajęła Renata Kaczoruk.

21:30 Kasia Dziurska i Tomasz Barański zatańczyli sambę. Dostali za swój taniec 30 punktów.

21:25 Popek z Janją Lesar zatańczyli płomienne tango do piosenki Mateusza Ziółko. Dostali 27 punktów.

21:15 Martyna Kupczyk z Żorą zatańczyła rumbę do piosenki Ani Wyszkoni "Mimochodem". Dostali 27 punktów.

21:07 Renata Kaczoruk zatańczyła Quick-Step do utworu zespołu Enej. Za swój taniec dostała 38 punktów! To najwyższy jak do tej pory wynik. Brawo!

21:00 Andżelika Mucha i Rafał Maserak zatańczyli tango argentyńskie do piosenki zespołu Feel. Jurorzy pochwalili Andżelikę - ich zdaniem zrobiła postęp. 28 punktów - tyle dostali.

20:52 Dariusz Wieteska zatańczył rumbę do piosenki Michała Szpaka. Niestety nie poszło mu za dobrze... W sumie od jurorów dostał...

20:40 Krzysztof Gojdź z Waleriją zatańczył cha-chę. W sumie dostali za swój taniec 20 punktów.

20:19 Jako pierwsi zatańczyli Beata Tadla i Janek Kliment. Zatańczyli sambę do piosenki Sound'n'Grace. Jak wypadli? Na początku nie było dobrze, ale z każdą sekundą Tadla się rozpędzała. (Chwile grozy w "Tańcu z gwiazdami"! Dla Tadli to mogło się skończyć tragedią!)

W sumie dostali... 31 punktów. To wspaniały wynik!

Tydzień temu z programem pożegnała się Wiktoria Gąsiewska.