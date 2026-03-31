Dziś wieczorem TVN przygotował kolejną porcję emocji w teleturnieju "The Floor", a tuż przed startem produkcja dała widzom dodatkowy powód, by zostać przed ekranem dłużej. Na co tym razem mogą liczyć telewidzowie?

Program "The Floor" od swojej premiery w telewizorach polskich widzów cieszy się ogromną oglądalnością. Fani doceniają show zarówno za ciekawy format, jak i prowadzącego - Mikołaja Roznerskiego, który jeszcze niedawno przekazywał wieści nt. programu. Dziś na Instagramie "The Floor" pojawiła się informacja o niespodziance dla telewidzów.

Po premierowym odcinku programu prowadzonego przez Mikołaja Roznerskiego stacja pokaże ponownie wydanie specjalne "The Floor. VIP Challenge". czyli odcinek z gwiazdami, który pierwszy raz pojawił się na antenie 1 marca.

Raz jeszcze wyemitujemy odcinek specjalny 'The Floor'. Jeśli nie miałeś okazji go jeszcze obejrzeć, to dziś 21:30 zaraz po odcinku The Floor! przekazała produkcja.

Wśród uczestników tego wydania znaleźli się: Iza Krzan, Maria Jeleniewska, Michel Moran, Sandra Kubicka, Wiktoria Gąsiewska, Adrian Rokowski (Pasofix), Dominik Więcek, Bartek Kubicki oraz Inez Lis. Ten skład sprawił, że "The Floor VIP Challenge" stał się odcinkiem, o którym łatwo było rozmawiać później, bo kiedy w grę wchodzą rozpoznawalne nazwiska, napięcie rośnie automatycznie.

Warto zaznaczyć, że zwyciężczynią odcinka specjalnego została Maria Jeleniewska. Wygrała główną nagrodę, czyli 50 tysięcy złotych, a całą kwotę przeznaczyła na Fundację Rejs Odkrywców.

Nie trzeba było czekać długo, by pod wpisem produkcji "The Floor" zaczęły pojawiać się głosy rozemocjonowanych fanów programu, którzy pochwalili decyzję stacji.

Super pomysł z przypomnieniem tego odcinka! Chętnie obejrzę jeszcze raz.

Nic bardziej mnie nie ucieszyło jak to czytamy w komentarzach.

