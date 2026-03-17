Mikołaj Roznerski to uwielbiany aktor, którego telewidzowie mogą oglądać nie tylko w filmowych i serialowych produkcjach. Od kilku edycji wciela się również w rolę prowadzącego hitowego programu "The Floor". Jakie wieści tym razem przekazał swoim fanom? Komentarzy od internautów nie brakuje.

Mikołaj Roznerski potwierdził spekulacje

Mikołaj Roznerski od lat znany jest polskiej publice. Telewidzwie na bieżąco mogą oglądać obecnie w roli Marcina w jednym z najbardziej popularnych polskich seriali, czyli w "M jak miłość". Aktor dał się też poznać szerszej publiczności w lubianych komediach romantycznych takich jak "Porady na zdrady", "Kogel Mogel 3" i "8 rzeczy, których nie wiecie o mężczyznach". Teraz w swoich mediach społecznościowych kolejny raz Mikołaj Roznerski przekazał radosne wieści.

Na Instagramie Roznerskiego pojawiła się grafika potwierdzająca, że zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, program "The Floor", którego prowadzącym jest aktor, znów zagości na antenie TVN z nowym sezonem. Telewidzowie będą mogli oglądać teleturniej oparty na ogólnej wiedzy w świeżej odsłonie z nowymi uczestnikami. Na reakcje telewidzów, które odnosiły się nie tyko do lubianego telewizyjnego programu, lecz także do samego prowadzącego, nie trzeba było długo czekać. Co do powiedzenia mieli internauci tym razem?

Komentarze po ogłoszeniu nowego sezonu "The Floor"

Po potwierdzeniu rozpoczęcia emisji kolejnego sezonu telewizyjnego teleturnieju głos zabrali internauci. Jak się okazało, komentarze były różne. Początkowo w oczy rzucają się te wyrażające ekscytację względem programu w nowej odsłonie.

Na pewno będę oglądać.

Ten sezon jest mocny pisali telewidzowie.

Nie zabrakło też całej lawiny komplementów kierowanych wprost do Mikołaja Roznerskiego, który świetnie sprawdza się w roli prowadzącego rozrywkowego formatu.

Program jest tak przyciągający, ponieważ ma prowadzącego na właściwym miejscu.

Mikołaj (...) jestem z Ciebie dumna piszą internautki.

Jak się okazało, fani programu mają też powtarzającą się w komentarzach uwagę do produkcji.

Ehh fajny program, mimo że przestałam go oglądać dlatego że za krótkie odcinki. 1. sezon najlepszy był, jak długie odcinki były!

Jedyny minus to zbyt krótkie odcinki czytamy w komentarzach.

Będziecie oglądać nowy sezon "The Floor"?

Zobacz także: