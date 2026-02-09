Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wzięły udział w ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie zyskały ogromną popularność. Choć odpadły tuż przed finałem, ich relacja nie zakończyła się wraz z programem. Uczestniczki były razem widywane na wielu wydarzeniach, a paparazzi wielokrotnie przyłapali je na okazywaniu sobie czułości. Publicznie mówiły także o wspólnych projektach, potwierdzając, że po zakończeniu show wciąż utrzymują bliski kontakt.

Otwarte wyznanie Janji Lesar o relacji i różnicy wieku

W ostatnim wywiadzie dla viva.pl Janja Lesar zdecydowała się opowiedzieć o swojej relacji z Katarzyną Zillmann, określając ją jako związek. Lesar podkreśliła, że spędzają ze sobą dużo czasu, realizują wspólne plany i projekty, a przyszłość widzą razem. Jej szczerość wywołała falę komentarzy w mediach show-biznesowych, a temat relacji obu kobiet nie schodzi z pierwszych stron serwisów internetowych. Słowa tancerki szybko stały się tematem numer jeden w sieci.

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem - wyjawiła Janja.

Podczas rozmowy Janja Lesar poruszyła kwestię różnicy wieku dzielącej ją i Katarzynę Zillmann. Tancerka urodziła się w 1977 roku, a Zillmann w 1995 roku, co oznacza, że dzieli je dokładnie 18 lat. Lesar nie ukrywała, że tak duży dystans wiekowy jest dla niej problematyczny. W rozmowie z dziennikarzami powiedziała wprost:

To jest strasznie dużo. To jest przerażające, naprawdę. Ja właśnie mówię Kasi: 'Proszę, nie popychaj starszej pani'. Chciałabym, żeby była trochę starsza, albo ja młodsza. Ale nie da się tego zrobić.

Obie bohaterki podkreślają, że mimo dzielącej ich różnicy wieku są szczęśliwe i planują wspólną przyszłość. Po udziale w „Tańcu z Gwiazdami” realizują kolejne projekty, a ich związek rozwija się na oczach całej Polski.

