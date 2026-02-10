Niemiecki mistrz olimpijski zaklął po polsku. Tak ocenił Tomasiaka

Kacper Tomasiak, świeżo upieczony wicemistrz olimpijski, przeżywał niezwykle wzruszające chwile podczas konferencji prasowej po konkursie na normalnej skoczni w Predazzo. Medal, który tuż po ceremonii zerwał się ze wstążki, na szczęście udało się naprawić. Tomasiak, z widocznym wzruszeniem, gładził krążek, jakby powoli docierało do niego, czego właśnie dokonał. Aż nagle padło niecenzuralne słowo jego rywala, Philippa Raimunda.

Nowy mistrz olimpijski, Philipp Raimund, nie krył emocji po zwycięstwie w Predazzo. Podczas konferencji prasowej poprosił, aby rozmowa mogła odbyć się po angielsku ze względu na ustalanie transkrypcji. Wtedy, spoglądając na Tomasiaka, rzucił słowa, które poniosły się później w mediach i wywołały salwę śmiechu wśród zgromadzonych.

Angielski w porządku. Gorzej byłoby z polskim, bo znam tylko jedno słowo: „k...a” powiedział niemiecki mistrz olimpijski.

Philipp Raimund, pytany o zaskoczenie medalem Polaka, podkreślił, że nie jest nim zdziwiony. Wyjawił, że jeszcze przed igrzyskami spodziewał się, iż na podium mogą znaleźć się on sam, Kacper Tomasiak oraz Stephan Embacher. Raimund określił styl skakania Tomasiaka jako genialny, zauważając, że Polak zbliżył się do niego bardzo niebezpiecznie i ostatecznie zasłużył na medal.

Dla mnie to nie jest niespodzianka. Zresztą powiedziałem Kacprowi, że pomyślałem przed igrzyskami o tym, że na tym podium mógłby się znaleźć on, ja, Stephan Embacher. Styl skakania Kacpra jest genialny. Zbliżył się do mnie niebezpiecznie blisko, co było denerwujące, ale był genialny i zanotował świetny start. Zasłużył na ten medal stwierdził Raimund.

W rozmowach z mediami pojawił się również wątek słoweńskiego skoczka, Domena Prevca. Przez cały sezon Prevc dominował w Pucharze Świata, ale podczas olimpijskiego konkursu w Predazzo zajął szóste miejsce, co zostało uznane za ogromne rozczarowanie. Sam Raimund stwierdził, że jedynym konkursem w sezonie, w którym Słoweniec był za nim, była mała skocznia w Falun.

Przez cały sezon spisywał się świetnie, ale jedynym konkursem, w którym nie był przede mną, była mała skocznia w Falun. Wiedziałem więc, że to jedyna rzecz, która może go powstrzymać przyznał Niemiec.

Kacper Tomasiak został zapytany o to, jak radził sobie z presją olimpijską. Odpowiedział, że największy stres pojawiał się tuż przed skokiem, kiedy siedział na belce startowej. Jednak już w trakcie lotu nie myślał o presji, co pozwoliło mu oddać udany skok i zapewnić sobie srebrny medal. Te słowa pokazują, jak silną psychiką wykazał się młody polski skoczek w obliczu największego wyzwania w swojej dotychczasowej karierze.

Nie wiem, jak udało mi się tak dobrze skakać. Największą presję czułem tuż przed skokiem, siedząc przy na belce. Ale podczas skoku nie myślałem o tym zbyt wiele. To pomogło mi skoczyć daleko powiedział Tomasiak na konferencji.

