Ewa Suarez ma 37 lat i pochodzi z Wrocławia. W piątej edycji programu "Farma" zwraca uwagę tym, że za udziałem w reality show stoi wyraźna i odważna życiowa decyzja. Ewa już raz całkowicie zmieniła swoje życie i dziś na co dzień zajmuje się pisaniem książek. Pobyt na "Farmie" to dla niej prawdziwe wyzwanie, ale ma już doświadczenie przed kamerami. Okazuje się, że Ewa pojawiła się już w programie rozrywkowym. Nie uwierzycie, co zaprezentowała.

Kim jest Ewa z "Farmy" ?

Ewa Suarez, uczestniczka 5. edycji "Farmy", biorąc udział w programie wyszła ze swojej strefy komfortu, ale już wcześniej decydowała się na tak poważne kroki. Przez jakiś czas jej życie zawodowe było związne z chemią, ale w pewnym momencie porzuciła wcześniejszą drogę i zdecydowała się na pracę związaną z pisaniem, traktując ją jako przestrzeń do wyrażania emocji i pomysłów. Ewa pojawia się też w roli prowadzącej różnego rodzaju eventy, a na swoim koncie ma też kilka wystąpień w śniadaniówkach.

Na początku swojego udziału w programie "Farma" została przedstawiona otwarta, uśmiechnięta i waleczna kobieta. Ewa nie poddawała się w żadnym pojedynku i z zacięciem walczyła do końca. Choć na "Farmie" miała kilka kryzysowych momentów, to ostatecznie trwała dalej, mimo dość sporej krytyki ze strony pozostałych uczestników.

Otwartość, uśmiech i żelazna determinacja to jej wizytówka. Pisarka z ogniem w sercu i prawdziwa sceniczna dusza. Porzuciła karierę chemiczki, by w pełni poświęcić się pisaniu książek, piosenek i spełnianiu marzeń. Choć praca na wsi to dla niej terra incognita, z ekscytacją wchodzi w nowe wyzwania, a udział w programie był jej wielkim marzeniem. Kocha naturę, a przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie. Bez wahania zamienia swoją strefę komfortu na survivalową przygodę. Jest gotowa, by pokazać, ile naprawdę potrafi - tak przedstawiają Ewę producenci 'Farmy'

Ewa z "Farmy" brała udział w Mam Talent

Teraz okazuje się, że Ewa ma na swoim koncie udział w popularnym talent show TVN i w 2021 roku wzięła udział w "Mam talent", gdzie razem ze swoim partnerem scenicznym prezentowali magiczne sztuczki. Widać, że na scenie czuje się doskonale.

Piękna przygoda, warta wszystkiego… tych 3 godzin spędzanych, niemal codziennie, w drodze, żeby dotrzeć do Jędrzeja na próbę, stresu… ogromnego, ale w momencie występu niewyobrażalne szczęście, że możemy być na tej wspaniałej scenie i zmierzyć się ze strachem, by ostatecznie stawić mu czoło ;). -podsumowała Ewa swój udział w 'Mam talent'

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Tak dziś wygląda Ewa z "Farmy"

Ewa z "Farmy" po zakończeniu przygody z programem wróciła do swojego życia, ale nie zamierza znikać z mediów społecznościowych. Na Instagramie uczestniczka na bieżąco komentuje kolejne odcinki "Farmy" i przedstawia swoją wersję wydarzeń, dziękując swoim obserwatorom za słowa wsparcia.

Przy okazji internauci mogą zobaczyć, jak Ewa prezentuje się poza "Farmą". Już w programie udowodniła, że wygląd ma dla niej ogromne znaczenie i na swoim instagramowym koncie prezentuje kolejne stylizacje, chętnie pozuje w długich wieczorowych sukniach i dba o idealną fryzurę i perfekcyjny makijaż. Sami spójrzcie!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

