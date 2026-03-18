Kolejny odcinek "Farmy" rozpoczął się dość niepozornie, jednak telewidzowie nie musieli długo czekać, by na ich oczach rozegrała się kolejna wielka awantura wśród uczestników. Kością niezgody stało się zachowanie Ewy, która w pewnym momencie pokazała swoją drugą twarz.

Wielka afera w "Farmie". Uczestnikom puściły nerwy

Środowy odcinek "Farmy" zaczął się dość niepozornie. Uczestnicy mieli okazję oderwać się na jakiś czas od trudnej, farmerskiej rzeczywistości, oddając się rozrywce. Do "Farmy" zawitał sam Krzysztof Ibisz i przeprowadził w programie teleturniej z farmerskiej wiedzy. Uczestnicy konkurowali ze sobą w dwóch drużynach, zdobywając symboliczne nagrody. Teleturniej nazwany "Głodni zwycięstwa" wygrała drużyna "Stodolaki", zdobywając złotą kapustę. Po teleturnieju Lamia przyznała, że taka forma spędzenia czasu była dla uczestników miłą odmianą.

Od razu po powrocie do farmerskiego życia momentalnie przestało być miło. Kością niezgody stała się Ewa, która decyzją famera tygodnia spełniała swoje obowiązki w kuchni. Jak się okazało, popełniła szereg błędów, czego skutkiem było zmarnowanie części żywności. "Ewa, bo nas zatrujesz" - nagle usłyszała, kiedy zmarnowała mleko do picia przez nieprawidłowe przechowywanie. Nie brakowało głosów stwierdzających, że Ewie dość trudno jest odnaleźć na farmie. "Ewa do niczego się nie nadaje" - można było słyszeć komentarze pozostałych farmerów.

Nie zabrakło nawet sugestii Henryka dotyczącej gotowanej przez Ewę zupy. Ten podszedł do niej, zwracając uwagę, że powinna wrzucić do gotującej się zupy boczek, a nie trzymać go usmażonego na patelni. W tym momencie Ewa przygotowująca posiłek dla wszystkich uczestników nie wytrzymała i w nerwach odpowiedziała Henrykowi. Przyznała, że w życiu jej się nie zdarzyło składać zażalenia, kiedy ktoś przygotowywał jej jedzenie. Następnie powiedziała wprost: "Ja Henryk też mam swoje granice. Dajcie spokój. To jest szaleństwo".

Ewa ostro o uczestnikach "Farmy"

W kolejnej części dnia krytykujące kolejne błędy Ewy w gospodarstwie komentarze się nie kończyły, co poskutkowało nawet zmianą jej stanowiska. Decyzją Farmera Tygodnia z kuchni przeszła do obrządku. W indywidualnym komentarzu do kamery sfrustrowana Ewa nie szczędziła słów o pozostałych uczestników programu.

Ci ludzie są wiecznie narzekający, niezadowoleni. To nie ma sensu zupełnie podsumowała Ewa.

Co myślicie o postępowaniu Ewy na "Farmie"?

Zobacz także: