Od śmierci męża Justyny Kowalczyk, Kacpra Tekieli, minęło zaledwie kilka dni - przypomnijmy, że ta tragiczna informacja trafiła do mediów w czwartek, 18 maja. Choć sama Justyna Kowalczyk zabrała już głos w tej sprawie, publikując niezwykle poruszające wpisy, teraz pojawił się również komentarz jej menadżerki. Co wyjawiła Małgorzata Zięba?

W miniony czwartek polskie i światowe media zszokowały doniesienia o tragicznej śmierci Kacpra Tekieli, męża Justyny Kowalczyk. Jak wiadomo, alpinista i taternik zginął właśnie w trakcie jednej ze swoich wypraw w szwajcarskich Alpach. Od tamtej pory ze wszystkich stron spływały do Justyny Kowalczyk kondolencje, a także ona sama zabrała głos w temacie śmierci męża w poruszający sposób, publikując między innymi zdjęcia ukochanego czy przytaczając ostatnią wymianę wiadomości.

Teraz głos zabrała także menadżerka Justyny Kowalczyk. Małgorzata Zięba wypowiedziała się dla norweskiego dziennika "Dagbladet", który zwrócił się do niej z prośbą o komentarz w sprawie.

- Niestety, to prawda. W tej chwili nie wydamy żadnego oświadczenia w tej sprawie. Przekażę kondolencje Justynie. Dziękuję - przekazała dziennikowi Małgorzata Zięba.

Sama Justyna Kowalczyk tuż po śmierci męża opublikowała trzy wpisy poświęcone tym dramatycznym wydarzeniom. W pierwszym z nich, opublikowanym na Instagramie, umieściła swoje wspólne zdjęcie z mężem, które opatrzyła krótkim, ale niezwykle wymownym w obliczu tragedii podpisem:

Na Facebooku z kolei Justyna Kowalczyk umieściła kolejny post, opisujący zmarłego męża.

Justyna Kowalczyk opublikowała również niezwykle wzruszającą, ostatnią wymianę z ukochanym, która odbyła się tuż po tym, jak Kacper Tekieli zdobył - ostatni, jak się okazało - alpejski szczyt Jungfrau.

10.12 AM

-PIK. Kocham Was Kotki.

-My Ciebie bardziej mój Kochany. Brawo.

.....

Dobranoc mój cudowny Kacperku