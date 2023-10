Justyna Kowalczyk udostępniła ostatnią wiadomość, którą otrzymała od męża, Kacpra Tekieli, po tym, jak zdobył szczyt Jungfrau w szwajcarskich Alpach. Wspinacz wysłał do Justyny krótką wiadomość, zapewniając o swojej miłości do niej i ich synka, Hugo:

Tekieli zginął pod lawiną w trakcie zejścia z góry.

Kacper Tekieli, mąż Justyny Kowalczyk, zginął pod lawiną w szwajcarskich Alpach, tuż po zejściu ze szczytu góry Jungfrau. Wspinacz miał zaledwie 38 lat. W Szwajcarii towarzyszyli mu oczywiście Justyna oraz ich synek, półtoraroczny Hugo. W wywiadzie, który ukazał się na dwa dni przed dramatem, sportsmenka mówiła:

Kowalczyk tuż po śmierci ukochanego męża pokazała w sieci wzruszające zdjęcie z wymownym podpisem Był moim wszystkim. Teraz zaś ujawniła, jaką wiadomość wysłał jej Kacper Tekieli po zdobyciu góry.

17 V 2023 Jungfrau (4158m) 10.12 AM -PIK. Kocham Was Kotki. -My Ciebie bardziej mój Kochany. Brawo.

Na koniec dodała:

Kacper Tekieli w marcu udzielił wywiadu, w których opowiadał o ryzykownych wyprawach w góry. Jego słowa dziś nabierają nowego znaczenia:

Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie są skała, lód i śnieg to rzadko takie wyprawy przebiegają bez komplikacji. Ale nigdy nie wpakowałem się w poważne problemy. Są nieasekurowalne polewki lodowe, gdzie nie sposób założyć zadowalającą asekurację. Trzeba się w tym ruszać bardzo pewnie. Mówiąc wprost, jest to taki bilet w jedną stronę. Jeżeli się poleci, to przy dobrym zbiegu okoliczności się nie zginie, ale nie ma co liczyć na szczęśliwe zakończeni