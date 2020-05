Tak wyglądał Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w dzieciństwie. Czy mały Franek to cały tatuś? 

Odważna decyzja Oliwii i Łukasza o udziale w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" odmieniła ich życie. Z pewnością sami nie spodziewali się jak bardzo. Nie dość, że odnaleźli w sobie miłość życia, to w Dzień Matki narodził się ich synek Franek! Mama Łukasza pokazała, jak w przeszłości wyglądał mały Łukasz. Czy jego synek jest do niego podobny?

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w dzieciństwie

Mama Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" również nie ukrywa radości z powodu tego, że została babcią. Wnuk to najpiękniejszy prezent z okazji Dnia Matki jaki mógł jej się przytrafić. Pani Anna powróciła wspomnieniami do czasów, kiedy Łukasz był jeszcze małym chłopcem.

Chciałam Wam kogoś przedstawić 🙂To jest Łukasz ojciec Franka Juniora👍Niesamowite jaki czas jest nieubłagany i biegnie i biegnie, a my pędzimy z nim do przodu i dokąd tak spieszymy 🤔Musimy być świadomi tego, że co było nie wróci, wiec cieszmy się każdą chwilą 🌷Nie marnujmy czasu na głupoty i niepotrzebne rzeczy. Dopiero w pewnym wieku człowiek dostrzega przemijanie 😒Całe szczęście, że pamięć mnie nie zawodzi i dokładnie pamiętam cenę te fioletowej kurteczki 😂Było to 9 zł sztos prawda💪. Miłego dnia dla Was - napisała na Instagramie

Internauci faktycznie oglądając to zdjęcie, zachwycili się modną stylówką chłopca. Pani Anna to ma oko do mody!

- Teraz babcia będzie stroić wnusia

- Już insta Bunia zadba o odpowiednią stołówkę dla wnusia 👍

- Pomimo czasu jaki upłynął od zrobienia tego zdj kolor kurteczki sztos akurat na czasie

Pani Anna przyznała, że również żałuje, że jej już nie posiada:

Szkoda, że jej już nie mam ale wtedy jeszcze nie myślałam ze kiedyś będę babcią 😂

Jesteśmy pewni, że Franek z pewnością będzie mógł liczyć na robiący wrażenie gust babci! Szczęściarz z niego!

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przywiózł Oliwię i Franka do domu już dwa dni po porodzie. Niedługo później zaprezentował fanom swoje pierwsze zdjęcie z maleństwem. Trzymamy kciuki za ich rodzinkę!