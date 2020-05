Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był przy porodzie Oliwii! "Dopełnił czynności przecięcia pępowiny"

26 maja rodzina Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiększyła się. Na świat przyszło pierwsze dziecko pary, synek Franciszek. W rozmowie z nami szczęśliwa babcia i mama Łukasza zdradziła, że Łukasz był przy porodzie! Dowiedzieliśmy się także jak się czuje Oliwia i czy Pani Anna miała już okazję zobaczyć maluszka. Zobaczcie!

Tuż po zakończeniu 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" dowiedzieliśmy się, że Oliwia i Łukasz spodziewają się pierwszego dziecka. Przez cały okres ciąży para musiała ukrywać tę radosną nowinę, ponieważ do momentu emisji finałowego odcinka programu w telewizji, żaden z uczestników nie mógł wyjawić szczegółów na temat swojego życia po zakończeniu eksperymentu.

Oliwia trafiła na porodówkę 23 maja, czyli dzień po emisji finałowego odcinka eksperymentu! Po trzech dniach pobytu w szpitalu, dziewczyna urodziła synka Franciszka. Oczywiście cała rodzina jest bardzo szczęśliwa, w tym dumna babcia, Pani Anna, z którą mieliśmy okazję porozmawiać. Mama Łukasza wyjawiła nam, że jej syn wspierał swoją żonę od pierwszych chwil akcji porodowej!

Oliwia czuje się dobrze, już wyszła ze szpitala z Franiem. Co do Łukasza to tak, był przy porodzie od samego początku do momentu pojawienia się dziecka. Dopełnił czynności przecięcia pępowiny. Jak nam powiedział to było dla niego wspaniałe przeżycie. Powiedział, że każdy mężczyzna spodziewający się potomka powinien uczestniczyć w tym wydarzeniu - wyjawiła Pani Anna w rozmowie z nami.