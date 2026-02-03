Tak wygląda żona Bogdana Kalusa. Hadziuk z "Rancza" i jego ukochana są razem od 30 lat
Bogdan Kalus, pamiętny Hadziuk z „Rancza”, od 30 lat tworzy związek z Katarzyną Kalus. Kim jest kobieta, która skradła serce aktora? Poznajcie ich historię miłości i zobaczcie wspólne zdjęcia.
Katarzyna Kalus, z wykształcenia anglistka, od ponad trzech dekad towarzyszy Bogdanowi Kalusowi - aktorowi, który zyskał ogromną popularność dzięki roli Hadziuka w serialu "Ranczo". Choć stroni od medialnego rozgłosu i rzadko pojawia się publicznie, to właśnie ona odgrywa kluczową rolę w życiu prywatnym artysty.
Historia miłości Bogdana Kalusa i Katarzyny Kalus
Historia ich związku rozpoczęła się podczas Dni Literatury w Rybniku. Spotkanie to przerodziło się w głęboką relację, która zaowocowała ślubem w 1993 roku. Dwa lata później, w 1995 roku, na świat przyszedł ich syn Piotr. Związek Bogdana i Katarzyny Kalusów przetrwał próbę czasu, pomimo różnych wyzwań i zmieniających się okoliczności.
Małżeństwo Kalusów: 30 lat razem mimo trudności
Trzy dekady razem to nie lada wyzwanie, szczególnie dla osoby publicznej. Bogdan Kalus wielokrotnie wspominał, że jego żona bywała zazdrosna, jednak to właśnie zaufanie i szacunek okazały się fundamentami ich relacji. Aktor zauważył wzmożone zainteresowanie swoją osobą po emisji serialu „Ranczo”, zwłaszcza w miejscowości uzdrowiskowej Ciechocinek, gdzie spotykał się z entuzjastycznymi reakcjami fanek. Tak moment poznania z żoną, wspominał Bogdan Kalus, cytowany przez Fakt:
Kasia jest nauczycielką języka angielskiego. Zdawała wcześniej do Akademii Teatralnej w Warszawie. Oblał ją Cezary Morawski, mój kolega, z którym dziś gramy w tym samym spektaklu, „Klubie mężusiów”. Ale nie ma tego złego... Gdyby Kasia została aktorką, pewnie bym się z nią nie ożenił, bo nie poznalibyśmy się w tym miejscu, w tamtym czasie. Poza tym jeden aktor w domu wystarczy.
Zakochani cenią sobie rodzinne wartości. Nie ukrywają, że docenili również czas pandemii, który mogli spędzić razem:
Jeszcze bardziej niż kiedykolwiek znajdowaliśmy radość i sens w rzeczach, na które z Kasią nie zwracaliśmy często uwagi w pośpiechu bieżących spraw
Życie prywatne Bogdana Kalusa
Bogdan Kalus urodził się 15 czerwca 1965 roku w Chorzowie. Już od najmłodszych lat związany był z muzyką - uczęszczał do szkoły muzycznej, później działał w kabarecie. Związał się z Teatrem Capitol oraz kabaretem KaŁaMaSz. Na dużym ekranie zadebiutował w 2001 roku w filmie „Angelus”. W 2020 roku wziął Kalus udział w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Mimo bogatego życia zawodowego, priorytetem dla Kalusa zawsze była rodzina - żona Katarzyna i syn Piotr. Co mówił o synu?
Ma duszę artysty, gra na wielu instrumentach i może dlatego wybrał zawód związany z bujaniem w chmurach
Zobacz, jak wygląda dziś żona Bogdana Kalusa
Chociaż Katarzyna Kalus konsekwentnie unika świateł reflektorów, od czasu do czasu pojawiają się zdjęcia, na których można ją zobaczyć u boku męża.
