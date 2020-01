Gwiazdor "Rancza" w "Tańcu z Gwiazdami"! O kim mowa?

Wiadomość z ostatniej chwili! W nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpi Bogdan Kalus, czyli serialowy Hadziuk z "Rancza"! 55-letni aktor pojawi się na parkiecie m.in. obok Julii Wieniawy, Anny Karwan czy Marcina Bosaka!

Na profilu "Tańca z Gwiazdami" pojawiła się dziś oficjalna informacja o uczestnictwie Bogdana Kalusa w show:

Oto i on! Aktor i kabareciarz Bogdan Kalus. Planował zostać ogrodnikiem, a potem muzykiem. Jako nastolatek miał nawet swój zespół muzyczny i grał na perkusji. Kocha podróże 🌏 Najchętniej do Azji 🌴 Teraz czeka go niezapomniana podróż do świata tańca