Już 14 lutego do sklepów w całej Polsce trafi długo oczekiwany krążek Edyty Górniak zatytułowany "My". Chociaż fizycznie płyta nie jest jeszcze dostępna to ruszyły pierwsze zamówienia. Na liście "TOP50" Empiku album jest już na 9 miejscu najlepiej sprzedających się (!) i według niepotwierdzonych informacji pokrył się złotem. Najwyraźniej zainteresowanie fanów i sprzedawców jest tak ogromne jak w przypadku ostatniego, wydanego pięć lat temu, platynowego krążka Edyty "E·K·G", z którym diwa trafiła do piątki najlepszych płyt 2007 roku.

Reklama

"My" to z pewnością jedna z najważniejszych premier muzycznych bieżącego roku. Na stronie Empiku pojawiła się już okładka albumu, która wygląda tak:

Reklama

chimera