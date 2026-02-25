Cezary i Edyta Pazurowie mieszkają w pałacu na Wilanowie. Prawie 400 metrów

Edyta i Cezary Pazurowie od lat tworzą jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw polskiego show-biznesu. Ich życie to nie tylko błysk fleszy i branża filmowa, ale również luksusowa codzienność w prestiżowej dzielnicy Warszawy – na Wilanowie. Tam, w otoczeniu zieleni, zdecydowali się na zakup niemal 400-metrowej rezydencji, która nie tylko robi wrażenie rozmiarem, lecz także zaskakuje wyjątkowymi rozwiązaniami wnętrzarskimi.

Cezary i Edyta Pazurowie mają luksusową rezydencję na Wilanowie. Przestrzeń i jasne barwy

W domu Pazurów Wilanów królują jasne barwy oraz przestrzeń. Kuchnia została zaprojektowana tak, by łączyć styl i funkcjonalność – dominują białe meble i liczne, w tym przeszklone szafki, sięgające niemal do sufitu. To miejsce pełne jest praktycznych schowków, a uwagę zwraca podłoga w odcieniu bieli z intrygującym wzorem. Wyjątkowym detalem są podwieszone pod sufitem kieliszki, które przyciągają wzrok gości. Centralnym punktem kuchni jest sześciopalnikowa kuchenka z piekarnikiem, a na jednej ze ścian znajduje się wystawka z nietypowymi, kolorowymi talerzami.

Salon, będący miejscem wypoczynku i spotkań rodzinnych, także nie pozostawia nikogo obojętnym. Dwie szare kanapy, często ozdobione kolorowymi poduszkami, stanowią serce przestrzeni. Przed nimi stoi drewniany stolik, a ściana z białą cegłą została wzbogacona o nowoczesny telewizor i białą szafkę RTV. Przez liczne okna do wnętrza wpada mnóstwo światła, a szare zasłony i zieleń roślin dodają przytulności. Nie brakuje także drewnianej konsoli z lampkami i zdjęciami, szafy oraz kominka, przy którym Edyta Pazura eksponuje dekoracje. Całość dopełnia nietypowa lampa sufitowa.

Cezary i Edyta Pazurowie mają ogromny narożnik w domu. Nie brakuje też jacuzzi i leżaków

W sypialni dominuje delikatna kolorystyka, jednak to niebieskie akcenty przyciągają największą uwagę. Szare łóżko, białe szafki nocne oraz regały na książki dopełniają aranżację. Edyta Pazura postawiła na dwa niebieskie fotele, a także biurko i krzesło w tym samym odcieniu. Ściana wyłożona białą cegłą doskonale komponuje się z resztą wystroju, tworząc harmonijną przestrzeń.

Jednak to taras, będący wizytówką domu Pazurów Wilanów, budzi największe emocje. Znajduje się tam ogromny, szary narożnik, na którym wygodnie może wypoczywać cała rodzina. To mebel, którego rozmiar szokuje wszystkich odwiedzających. Obok niego ustawiony jest fotel i stolik, a nad całością wisi stylowa lampa z trzema kloszami. Na tarasie zaaranżowano także letnią kuchnię, w której stoi stół z sześcioma krzesłami – idealne miejsce na rodzinne posiłki w ciepłe dni. Nie zabrakło również luksusu w postaci jacuzzi.

Zobacz także: Dom Łukasza Golca robi wrażenie. Góralska posiadłość jest jak z bajki

Cezary i Edyta Pazurowie mieszkają w pałacu na Wilanowie. Prawie 400 metrów Instagram @edyta_pazura

Cezary i Edyta Pazurowie mieszkają w pałacu na Wilanowie. Prawie 400 metrów Instagram @edyta_pazura

Cezary i Edyta Pazurowie mieszkają w pałacu na Wilanowie. Prawie 400 metrów Instagram @edyta_pazura

Cezary i Edyta Pazurowie mieszkają w pałacu na Wilanowie. Prawie 400 metrów Instagram @edyta_pazura

Cezary i Edyta Pazurowie mieszkają w pałacu na Wilanowie. Prawie 400 metrów Instagram @edyta_pazura

Cezary i Edyta Pazurowie mieszkają w pałacu na Wilanowie. Prawie 400 metrów Instagram @edyta_pazura

Cezary i Edyta Pazurowie mieszkają w pałacu na Wilanowie. Prawie 400 metrów Instagram @edyta_pazura